Hochschulluft schnuppern

Bad Mergentheim.Das Abitur bald in der Tasche, aber noch keine Ideen, wie es weitergehen soll? In den Herbstferien noch nichts geplant? Die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Mosbach und ihr Campus Bad Mergentheim bieten für junge Menschen Schnuppervorlesungen an. In den Herbstferien vom 29. Oktober bis 2. November besteht die Möglichkeit, zusammen mit den Studierenden an echten Vorlesungen teilzunehmen. In der Kurstadt steht die Schnupperwoche ganz im Zeichen des Studienganges BWL-Gesundheitsmanagement. In zehn teils englischsprachigen Vorlesungen geben die Referenten Einblicke in Qualitätsmanagement, Marketing, Medical-English sowie Recht und Finanzierung von Gesundheitsleistungen. Am Campus Mosbach werden andere Schwerpunkte vorgestellt (E-Commerce, E-Technik, Volkswirtschaftslehre, etc.). Mehr Infos im Internet; Anmeldung: www.mosbach.dhbw.de/schnuppervorlesung. dhbw

