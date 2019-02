Hochschulluft schnuppern

Bad Mergentheim/Mosbach.Das Abitur bald in der Tasche, aber noch keine Ideen, wie es weitergehen soll? In den Fastnachtsferien noch nichts geplant? Die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Mosbach und ihr Campus Bad Mergentheim bieten für junge Menschen Schnuppervorlesungen an.

In den Faschingsferien vom 4. bis zum 8. März besteht die Möglichkeit, zusammen mit den Studierenden an echten Vorlesungen teilzunehmen. Die Schüler erhalten Infos aus erster Hand, können Kontakte knüpfen und sich beraten lassen.

Am international ausgerichteten Campus Bad Mergentheim steht die Schnupperwoche diesmal ganz im Zeichen des Studienganges BWL-International Business. In 14 teils englischsprachigen Vorlesungen geben die Referenten Einblicke in Themen wie Mikroökonomik, Präsentationstechniken oder Kommunikationskompetenz. Am Campus Mosbach liegt der Fokus auf Logistik, Rechnungswesen, Investition und Finanzierung sowie Recht in den BWL-Studiengängen Industrie und Wirtschaftsrecht. Der technische Studiengang Elektrotechnik bietet Einblicke in die Laborarbeit.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 19.02.2019