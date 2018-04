Hohe Auszeichnung für Walter Merkert

Anzeige

Bad Mergentheim/Kirchheim unter Teck.Der Landesjägertag ist das höchste Beratungs- und Entscheidungsgremium des Landesjagdverbandes Baden-Württemberg. Die 419 Delegierten der regionalen Jägervereinigungen im Land, der außerordentlichem Mitglieder und der Mitglieder des LJV-Präsidiums tagen einmal jährlich an wechselnden Orten im Land.

In diesem Jahr fand der Landesjägertag in der Stadthalle in Kirchheim unter Teck statt. Am Vormittag diskutierte der LJV in einem öffentlichen Teil mit Politikern der im Landtag vertretenen Parteien über aktuelle jagdpolitische Themen. Dazu gehörten zum Beispiel der Umgang mit dem Wolf, die Rolle der Jäger beim Wildtiermonitoring und die ASP-Prävention.

Am Nachmittag fand die Delegiertenversammlung statt, bei der unter anderem ein umfangreiches Positionspapier Schwarzwildjagd und ASP verabschiedet wurde.