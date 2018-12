Hohe Ziele mit Ehrgeiz und eisernem Willen erreicht

Bad Mergentheim.Einen weiteren wichtigen Schritt in ihrer Ju Jitsu-Laufbahn gingen fünf langjährige Mitglieder der Ju Jitsu-Abteilung des TV 1862 Bad Mergentheim. Sergey Sidorov stellte sich der Prüfung zum 1. Dan, Andreas Boros, Tim Deißler und Philipp Klingler der Prüfung zum 2. Dan. Andreas Schleicher überzeugte in seiner letzten Prüfung zum 5. Dan.

Die fünf Ju Jitsuka mussten einen langen und ausdauernden Weg gehen, bis sie sich der Prüfung in Bad Mergentheim stellen konnten. Über ein Jahr bereiteten sie sich gezielt vor, besuchten viele Schulungen und Trainingslager und legten dutzende Sondertrainingseinheiten ein. Die achtstündige Prüfung wurde mit drei Prüfern und insgesamt neun Prüflingen durchgeführt. Die anderen Prüflinge kamen aus Öhringen, Schwäbisch Hall und Rheinland-Pfalz.

Sergey Sidorov begann seine Ju Jitsu-Karriere im Dezember 2012 und erreichte nach nur sechs Jahren sein großes Ziel, den 1. Dan. Dies ist nur durch die außerordentliche Einstellung zum Ju Jitsu und zur Abteilung möglich. Er fehlte in den letzten beiden Jahren in keinem einzigen Training. Neben dem eigenen Training steht Sergey ein Mal in der Woche als Kindertrainer auf der Matte. Das ist mehr als vorbildlich für alle Abteilungsmitglieder. Sergey ist nun der 19. Dan-Träger, der aus den eigenen Reihen unserer Abteilung kommt.

Andreas Boros trat 2008 in die Ju- Jitsu-Abteilung ein. Obwohl seine Freizeit als selbstständiger Gastronom sehr begrenzt ist, nahm er die Herausforderung, den 2. Dan zu erreichen, engagiert an und trainierte vor allem an den Wochenenden sehr fleißig. Dank dieses Ehrgeizes konnte er diese Prüfung bestehen.

Nachdem Tim Deißler bereits 2001 als Zwölfjähriger ins Ju Jitsu eingestiegen ist, hat er nun den 2. Dan erfolgreich erreicht. Auch er stellte schnell andere Belange seiner Freizeit in den Hintergrund und konzentrierte sich über das normale Maß hinaus auf das Training. Tim engagierte sich bereits als Kindertrainer und war einige Jahre in der Abteilungsleitung aktiv. Aktuell kümmert sich Tim als Administrator um die Homepage der Abteilung.

Philipp Klingler begann seine Ju- Jitsu-Karriere im November 2009. Durch sein Talent und Trainingsfleiß zeichnete sich früh ab, dass er eine schnelle Erfolgslaufbahn einschlagen wird. Obwohl er zurzeit in Würzburg studiert, hat er sich der Prüfung gestellt. Andreas Schleicher begann bereits 1990, kurz nachdem Ju Jitsu überhaupt im TV Bad Mergentheim angeboten wurde. Ihn prägte diese Kampfkunst so positiv, dass er schnell seine anderen Hobbys aufgab, um sich zielstrebig dem Weg im Ju Jitsu voll widmen zu können. Im Jahre 1997 wurde er bereits in den Kreis der Schwarzgurtträger aufgenommen. Als leitender Trainer, stellvertretender Abteilungs- und Technischer Leiter sowie Vorbild für die vielen Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen, die er seit Jahrzehnten trainiert, ist Andy eine der Leitfiguren in der Ju Jitsu-Abteilung. Mit dem 5. Dan endet nun die Prüfungsreihe für Andy, denn dies war die höchste Prüfung, die man im Ju Jitsu ablegen kann.

Einer der Höhepunkte während der Prüfung war die Darbietung der Kime-no-kata, einer festgelegten Form in 20 Techniken, die Andy mit Robert, einem ebenfalls langjährigen Ju Jitsuka zeigte. Ausdrucksstark und fehlerfrei überzeugten die Beiden die Prüfer völlig.

Vor der dreiköpfigen Prüfungskommission, die aus den Prüfern Giuseppe D´Amico (7. Dan) aus Waiblingen, Patrick Lange (6. Dan), dem Prüfungsbeauftragen des Ju- Jutsu-Verbandes Württemberg sowie Heinz Kappelmeyer (6. Dan) aus Ulm bestand, mussten die Prüflinge nicht nur die Grundtechniken aus den Dan-Programmen zeigen, sondern auch Abwehr von Angriffen mit dem Messer, Stock, Kette und Pistole. Weiterhin mussten sie Situationen bei angesagten und freien Angriffen, sowie Gegen- und Weiterführungstechniken meistern. Zum Ende der Prüfung musste noch die Freie Selbstverteidigung und Verteidigung gegen mehrere Angreifer gezeigt werden. Auch alle anderen Aufgaben lösten die fünf Mergentheimer dank der guten Vorbereitung durch ihren Trainer Hennes Meinikheim (5. Dan) souverän. Mit viel Disziplin, Ehrgeiz und eisernem Willen erreichten sie ihre hochgesteckten Ziele und nahmen am Ende voller Stolz ihren schwarzen Gürtel in Empfang. Die Ju Jitsu Abteilung gratuliert ihren neuen Dan-Trägern und ist stolz auf die tolle Leistung.

