Hohenloher Kultband spielt

Althausen.Wenn die Hohenloher Kultband „Annaweech“ kommt, bleibt kein Auge trocken. Am Mittwoch, 27. März, sind die fünf Kochertäler Originale in die Turn- und Festhalle zu Gast. Alle Fünf sind reichlich mit der Hohenloher Schlitzöhrigkeit bedacht worden, sie tauchen mit ihren vielseitigen Liedtexten und Scherzen tief in das Seelenleben und Lebensgefühl der Hohenloher ein. Saalöffnung ist um 18.45 Uhr, Beginn um 19.45 Uhr. Veranstalter ist der Schützenverein Althausen 1925. Kartenvorverkauf unter Telefon 07931/43899. Bild: Annaweech

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 16.03.2019