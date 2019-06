Hornschuh holt sich Sieg

Markelsheim.Puren Tennisspaß gab es für die Tennisspieler des TSV Markelsheim am Vereinsschleifchenturnier. Bei strahlendem Sonnenschein traten 16 Teilnehmer über den gesamten Nachmittag hinweg bei spannenden Begegnungen gegeneinander an.

Gestartet wurde mit der Auslosung für die erste Runde. Im Vordergrund des Schleifchenturniers stand der Spaß am Spiel – und so kam es dazu, dass die stärkeren Spieler ihre Mitspieler auch den ein oder anderen Tipp während des Spiels gaben und man sich gegenseitig motivierte, wenn es während dem Match bei einem Spieler nicht gut lief. So profitierten die unerfahreneren Spieler von der Erfahrung langjähriger Tennisspieler. Gespielt wurden Doppel und Einzel je nach Größe des Teilnehmerfeldes für die jeweilige Runde. Die Spielrunde ging jeweils 20 Minuten. Die Sieger der Begegnungen erhielten ein Schleifchen. Nach sechs Runden stand Mandy Hornschuch als Siegerin fest. Sie gewann alle Spiele. Verena Herkert, Roland Mehlmann und Lars Schmidt teilten sich mit fünf Schleifchen den zweiten Platz.

