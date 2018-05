„Hot Jazz“ mit Salonikern

Anzeige

Bad Mergentheim.Patrick Siben und sein „Saloniker String And Swing Orchestra“ im Big-Band-Sound gastiert am Donnerstag, 17. Mai um 19.30 Uhr in der Wandelhalle. Sie präsentieren handgemachten „Hot Jazz“ aus der Feder der Urgesteine des American Jazz wie Count Basie, Duke Ellington, George Gershwin oder Jelly Roll Morton.

Patrick Sibens kleine Big-Band widmet sich live und unplugged dem Hot Jazz der zwanziger Jahre, dem Blues und Swing der Dreißiger und dem Glenn Miller-Sound der 1940er Jahre.

Originale Bandarrangements

Das „Saloniker String And Swing Orchestra“ spielt ausschließlich originale Bandarrangements. So erklingen bekannte von Louis Armstrong, Bix Beiderbecke, Benny Goodman und Frank Trumbauer und auch bislang unerhörte, ursprüngliche Versionen, die am Anfang der jeweiligen Hitkarriere standen.