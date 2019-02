Hotel Central bekommt neuen Besitzer

Der neue Inhaber hat einige Änderungen für das Hotel Central im Sinn. Dabei soll die gesamte Belegschaft helfen – sie wird komplett übernommen.

Bad Mergentheim. Das Hotel Central Vital der Familie Moldauer am Hans-Heinrich-Ehrler-Platz wird zum 1. Juni von „Moon New Era Hotels“ übernommen. Die Gruppe ist Käufer und Betreiber von Privathotels – in erster Linie spezialisiert in der Nachfolgeregelung. Wieso das so ist und wie es mit dem Hotel Central Vital weitergeht, erklärt Inhaber Holger Hutmacher auf Anfrage der FN.

Konzeptionelle Änderungen

Die grundlegendste und vielleicht markanteste Änderung: Aus dem Hotel Central Vital werde künftig „Das Central“.

Konzeptionell sei man gerade unter anderem dabei, ein „Lounge und Deli“-Angebot zu entwickeln. Außerdem gebe es das Vorhaben, aus dem Central ein so genanntes Boutique-Hotel zu machen. Damit sind kleinere, individuellere und persönlich geführte Gastronomiebetriebe gemeint. „Eigentlich ist es das ja heute schon. Auch wenn es vielleicht in letzter Konsequenz nicht als solches aufgetreten ist. Wir wollen im ersten Schritt das Restaurant wieder etwas mehr beleben, auch für die Bürger aus Bad Mergentheim“, so Hutmacher. Darüber hinaus wolle man die öffentlichen Bereiche modernisieren und mehr Aufenthaltsqualität schaffen, die sich nach „Metropole anfühlt“.

Für die Belegschaft gibt es übrigens gute Nachrichten: „Wir werden alle Mitarbeiter übernehmen“, erklärt Holger Hutmacher. Zudem gehe man davon aus, neue Kräfte einzustellen und weitere Arbeitsplätze zu schaffen. Obwohl die Gruppe „Moon New Era“ noch kein Jahr besteht, ist das Mergentheimer Objekt nach dem Romantik Hotel Schwäbisch Hall und dem Parkhotel Wehrle in Triberg bereits das Dritte, das sie übernimmt.

Auf die Frage, warum er sich auf Unternehmensnachfolge spezialisiert habe, meint Hutmacher: „Das ist ein enormer Markt. Circa 75 Prozent aller Hotels im deutschsprachigen Raum sind im Privatbesitz.“ Außerdem stelle man sich damit dem größten Problem des Mittelstandes – der fehlenden Nachfolge. Dabei sei das Hotel Central für die Gruppe in vielerlei Hinsicht von großem Interesse gewesen. Unter anderem: „Hat Familie Moldauer ein wirklich starkes Produkt im Bereich der Zimmer mit Thematisierungen und Ausstattungsqualität in bester Lage entwickelt.“ Außerdem: „Glauben wir extrem an das Reiseland Deutschland. In Bestlage am Standort und als Teil der Romantischen Straße glauben wir daran, dass sich solche Reisethemen sogar noch stärker entwickeln. Zudem setzen wir auf den Industriestandort Bad Mergentheim“, so Holger Hutmacher.

Der ist übrigens der ehemalige Manager der „a-ja Resort und Hotel GmbH“ – ein Tochterunternehmen von Aida.

