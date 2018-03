Hotels bieten auch für Einheimische viel

Anzeige

Erneut sehr rege frequentiert war der „Tag der offenen Hoteltür“ am vergangenen Sonntag in Bad Mergentheim und dem Stadtteil Markelsheim.

Bad Mergentheim. Nach der sehr erfolgreichen Premiere mit damals rund 2500 Besuchern im Frühjahr 2016 bei den Heimattagen Baden-Württemberg präsentierten bei der Neuauflage abermals auf Initiative des Tourismusamtes der Stadt Bad Mergentheim und des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) im Main-Tauber-Kreis wieder mehrere Hotels im Stadtgebiet ihre Angebote und Dienstleistungen.

Zu den insgesamt sieben teilnehmenden Hotel- und Restaurantbetrieben zählten das Best Western Premier Parkhotel, das Hotel Alexa, „Das Schaffers“, das Ringhotel Bundschu, das Savoy-Hotel Akzent und das Vitalhotel König in Bad Mergentheim sowie das „Flair-Hotel“ mit Weinstube Lochner in Markelsheim.