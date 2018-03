Hotels öffnen am kommenden Sonntag wieder ihre Türen

Anzeige

BAD MERGENTHEIM.Was macht Bad Mergentheim zur Urlaubsstadt zum Wohlfühlen? Dieser Frage können Einwohner und Gäste am kommenden Sonntag, 11. März, beim zweiten „Tag der offenen Hoteltür“ nachspüren. Zwischen den Häusern pendeln Oldtimerbusse und es gibt viel zu entdecken und zu genießen.

Veranstalter des Aktionstages sind das Tourismusamt der Stadt Bad Mergentheim und der Dehoga (Deutscher Hotel- und Gaststättenverband) im Main-Tauber-Kreis. Bei der Premiere im Heimattage-Jahr 2016 hatten rund 2500 Besucher die Gelegenheit genutzt, einen Blick hinter die Kulissen des für Bad Mergentheim wichtigen Wirtschaftszweigs Hotellerie zu werfen – und die Angebote der einzelnen Häuser zu erleben.

In den teilnehmenden Hotels kann man sich über Wellness informieren, Spezialitäten der jeweiligen Gastronomie genießen oder sich über Ausbildungsberufe und Beschäftigungsmöglichkeiten in der Branche informieren. Zwischen den Häusern fahren zwei stilvolle Oldtimerbusse, die die Hotelbesucher kostenlos mitnehmen. Und wer sich in mindestens fünf Hotels eine Gewinnspielkarte abstempeln lässt, kann attraktive Preise gewinnen.