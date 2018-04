Hubertusmesse ist ein Höhepunkt

Anzeige

Bad Mergentheim.Einen besonderen Höhepunkt des St. Georgstages bildet am Sonntag, 29. April, die traditionelle Hubertusmesse im Kurpark. Bei gutem Wetter findet der Gottesdienst im Musikpavillon der Kurverwaltung statt, bei schlechter Witterung in der Wandelhalle.

Die Hubertusmesse beginnt um 9.30 Uhr und wird von Pater Hermann-Josef Hubka zelebriert und in bewährter Weise von den Parforcehornbläsern der Kreisjägervereinigung Mergentheim intoniert. Die Hubertusmesse in Zusammenarbeit der Deutschorden-Compagnie, der Münstergemeinde St. Johannes, der Kreisjägervereinigung und der Kurverwaltung ist jedes Jahr aufs Neue für viele Menschen der Region ein Anziehungspunkt. Nach dem Ehrensalut am Ende der Messe durch die Schützengilde Königshofen ziehen die Uniformierten in den Äußeren Schlosshof. Im Anschluss besteht die Möglichkeit zum gemeinsamen Mittagessen rund um das Arsenal.