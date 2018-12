Hüpfen wie Schneeflocken

Bad Mergentheim.„Schneeflocken hüpfen“, so heißt das neue Programm von Kinderliedermacher Volker Rosin. Er präsentiert es am Tag der offenen Tür zum zehnjährigen Bestehen der Tanzschule Hohenstein am Samstag, 22. Dezember. Um 14.30 Uhr beginnt sein Kinder-Mitmach-Konzert.

Schneeflocken hüpfen – und alle Kinder hüpfen mit: In seinem Mitmach-Konzert lädt der bekannte Kinderliedermacher mit fröhlichen Liedern zum Singen, Springen und Tanzen durch die Winter- und Weihnachtszeit ein. Bekanntes und Unbekanntes ist zu hören – und ein paar Überraschungen gibt es auch. Da werden „24 Türchen“ geöffnet, der „Weihnachtsstern“ besungen und es wird kräftig mit der „Schneefrau“ getanzt. „Nikolaus und Nikoletta“ zeigen den Kindern ein lustiges Fingerspiel und dann heißt es: „Weckt den Weihnachtsmann!“.

Ob er vom Gesang der Kinder wirklich wach wird? In der Ferne hört man auf jeden Fall sein kräftiges „Ho ho ho“! Zum Finale wird traditionell das Lied „Feliz Navidad“ in deutscher und spanischer Sprache gesungen – und spätestens dann können auch die Eltern fröhlich mit einstimmen.

Seit nunmehr 35 Jahren lieben Deutschlands Kinder die Lieder von Volker Rosin und singen begeistert mit, wenn er in Kindergärten, Schulen oder Stadthallen gastiert. Mit mehr als fünf Millionen verkaufter Tonträger und fast einer Million Liederbücher ist er einer der erfolgreichsten Kinderliedermacher Deutschlands.

Seine TV-Sendung „Tanzalarm“ ist die erfolgreichste Eigenproduktion im KiKa. In seinen Konzerten bedeutet „live“ immer auch lebendig. Die positive Ausstrahlung des Sozialpädagogen ist ein Garant für anspruchsvolle Unterhaltung. Auch bei seinen Weihnachtskonzerten beginnt der Spaß beim ersten Lied. Es wird mit Tempo und Esprit moderiert, gewitzelt und kleine Geschichten zur Winter- und Weihnachtszeit erzählt. Einige Kinder dürfen sogar auf die Bühne, um am Kindermikrofon zu singen und zu tanzen. Dass er nach seinem Konzert ausgiebig für Autogrammwünsche und Fotos inmitten seiner kleinen Fans zu finden ist, ist für ihn selbstverständlich.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 19.12.2018