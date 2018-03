Humorvolle Begegnungen

Anzeige

Bad Mergentheim.Als „Orientalin aus Israel“, die in Deutschland lebt, sucht Revital Herzog überall nach dem orientalischen Heimatgefühl. Über Menschen, Begegnungen mit ihnen und mehr erzählt sie in diesem humorvollen Programm. Die Künstlerin, die ihre Familienwurzeln in Persien, Irak und Europa hat, begleitet dazu mit dem Akkordeon.

Orient ist, wo Menschen offen zu Fremden sind, gastfreundlich und fromm, aber immer wieder auch etwas abergläubisch. Wo sie temperamentvoll erzählen und gerne übertreiben. Auch wenn du in Irland für eine kurze Strecke endlos viel Zeit brauchst, nur weil auf dem Weg ein wildfremder Mensch dich freundlich mit Plaudern aufhält und noch dazu nach Hause zum Tee einlädt, dann bist du eigentlich mitten im Orient.

Revital Herzog bietet, angesichts der wieder aufgeflammten Gewalt im Nahen Osten, Melodien und heitere Geschichten aus der jüdischen und arabischen Welt. Sie erzählt wahre Anekdoten über freundschaftliche Begegnungen zwischen Juden und Arabern – Begegnungen, über die in den Medien nicht berichtet wird. Die Künstlerin glaubt fest daran, dass unter uns Menschen Liebe und Freundschaft immer noch möglich sind, wenn wir auf unsere Herzen hören anstatt auf politische Propaganda.