„Ich will perfide deprimieren und herunterziehen“

Bad Mergentheim.Mit Anna Piechotta und ihrem Programm „Schneewittchen ist tot“ ging die Kleinkunstsaison 2018/2019 der Stadt Bad Mergentheim im Kulturforum in die nächste Runde.

Die in Heidelberg geborene Musikkünstlerin hat an der Musikhochschule Hannover Jazz-, Rock- und Pop-Gesang studiert. Zwischen 2003 und 2008 war sie Mitglied der Akademie für Musik und Poesie des Liedermachers und Kabarettisten Christof Stählin. 2008 stellte sie ihr erstes Soloprogramm vor, inzwischen sind es fünf, für die sie auch zahlreiche Preise bekommen hat. Auch das Fernsehen ist auf sie aufmerksam geworden.

„Die Sängerin mit dem Schneewittchen-Gesicht“, wurde Piechotta nicht nur aufgrund ihres Programmmottos zuweilen genannt. Doch ihre liebliche Aura entpuppte sich beim Auftritt im Bad Mergentheimer Kulturforum in Wirklichkeit als ironischer, markanter und zynischer Geist, gepaart mit oft schwarzem Humor.

Den Anfang mache sie mit dem Schlusslied, sagte Piechotta zu Beginn, danach folgten etwa 18 Zugaben. „Dabei will ich die Zuhörer langsam und perfide deprimieren und herunterziehen“, kündigte die Künstlerin an. Denn bei dem Titel „Schneewittchen ist tot“ könne das Publikum schließlich keinen lustigen Spaßabend erwarten und „so habe wenigstens ich meinen Spaß“. Mit ihren frechen und charmant präsentierten Liedern und Chansons zeigte die Sängerin, Chansonnière und Pianistin keinen musikalischen Zwergenaufstand, sondern vielmehr stiefmütterlichen Charakter. „Ich hasse dich, nachdem du mich betrogen hast“, sowie „Schlaft, Ihr Kindelein schlaft, und gönnt euren Eltern doch mal ruh’“ ließ sie dabei ebenso hochmusikalisch verlautbaren wie unter anderem, dass Schneewittchen an Reinkarnation geglaubt habe und daher unsterblich sei.

Allerdings habe sich Schneewittchen, nachdem sie bereits unter anderem Jeanne d’Arc gewesen sei, mittlerweile in den Körper einer ungepflegten 50-jährigen Frau eingenistet und komme damit überhaupt nicht klar, teilte Piechotta in dem Epos „Schneewittchens unsterblicher Geist“ mit. Vielleicht werde die Märchenlegende in einem ihrer nächsten Leben ja Chefin der Deutschen Bahn. Melancholisch zeigte sich Piechotta in der traurigen Ballade vom Abschied nehmen und Loslassen mit dem Titel „In deinem Zimmer ist noch alles unberührt“. Zudem bekundete sie, sieben Kinder zu haben. Nach sechs Jungs habe sie endlich ein Mädchen bekommen, das sie Britta genannt habe. Diese sei jedoch faul und dumm und arbeite als „Bordsteinschwalbe“.

Ein Höhepunkt des Programms war „Schneewittchen Teil 3“, bei dem Piechotta als Zwerg verkleidet in einem Medley die Texte einer Reihe bekannter Lieder auf Schneewittchen und die Sieben Zwerge umgedichtet hatte. Als wirkliche Zugaben bot sie beispielsweise einen Auszug aus ihrem jüngsten Programm „Leben leicht gelacht“ mit dem Lied „Ihr werdet leicht, so leicht“. Manches von dem, was sie erzählt habe, stimme, manches jedoch nicht, hatte Piechotta zuvor preisgegeben. Zwar entspreche es nicht der Realität, dass sie sieben Kinder habe, allerdings wahrhaftig eine kleine Tochter. Und ebenso authentisch wirkten viele andere ihrer Geschichten und Erzählungen, so dass es erschien, als ob sie Schneewittchen mit Klangfarben und Stimmungen Leben einzuhauchen vermochte. Ihr zutiefst ironischer und manchmal sogar zynischer Humor war etwas gewöhnungsbedürftig.

Den Abschluss der Kleinkunstsaison bildet am Freitag, 29. März, um 19.30 Uhr Lennart Schilgen mit seinem Programm „Engelszungenbrecher“. Im Vorverkauf sind Karten in der Tourist-Information, beim Gästeservice der Kurverwaltung oder auf www.bad-mergentheim.de erhältlich.

