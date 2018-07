„Ideen müssen auf ihre Verwirklichung warten“

Anzeige

Bad Mergentheim.Die Absage aus Stuttgart in Sachen Landesgartenschau-Bewerbung beschäftigt nach wie vor einige Bürger. In der Gemeinderatssitzung vergangene Woche (wir berichteten) wurde der Wunsch geäußert, die Briefe aus der Landeshauptstadt an den Oberbürgermeister öffentlich zu machen. Dies ist inzwischen geschehen.

Die Stadt schreibt auf ihrer Internetseite: „Trotz engagierter Bewerbung hat Bad Mergentheim den erhofften Zuschlag für eine Landesgartenschau der Tranche 2026 bis 2030 nicht erhalten.“ Darunter werden Dateien zum Download bereitgehalten, unter anderem die beiden Briefe aus Stuttgart, die wir hier im Wortlaut wiedergeben.

Aus dem Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz schrieb Ministerialdirigent Joachim Hauck: „Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, gemäß dem Landesprogramm ’Natur in Stadt und Land’ hat der Ministerrat über die Vergabe der Landesgartenschauen und Gartenschauen zu entscheiden. Am 3. Juli 2018 hat der Ministerrat seine Entscheidung unter Zugrundelegung der Bewertungen der Fachkommission, der Realisierungsmöglichkeiten in den Kommunen, der regionalen Verteilung im Land, als auch unter Einbeziehung der in den letzten Jahren umgesetzten Vorhaben getroffen. Aus insgesamt 14 Bewerberstädten konnten im Zeitraum 2026 bis 2030 drei Landesgartenschauen und zwei Gartenschauen vergeben werden.