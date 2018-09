Igel-Spezialistin, die keine Berührungsängste hat

Chris Kilimann hat im Lauf der vergangenen Jahre gut 150 Igel aufgepäppelt und so deren Leben gerettet.

Weikersheim. Sie sehen putzig aus mit ihren runden Knopfaugen, dem Stupsnäschen und dem Stachelfell, das beim Hinschauen fast kuschelig wirkt. Ist es nicht: Unsere einheimischen Igel können die im Lauf der Evolution zur pieksenden Overall-Waffe umgebauten Haare nicht nur in kürzester Zeit zum Stachelpanzer aufrichten, sie können sie sogar kreuzen. Anfassen und Streicheln ist keine gute Idee.

Chris Kilimann hat dennoch keine Berührungsängste. Sie ist den Vertretern einer der ältesten auf unserem Planeten lebenden Säugetierarten regelrecht verfallen und hat im Lauf der letzten Jahre gut 150 Igel aufgepäppelt und so das Leben gerettet.

Stachelige Hausbesetzer

Den ersten fand Chris Kilimann im Ortsrandgarten. Ein sehr, sehr kleines Exemplar tauchte dort zur Unzeit und entsprechend hilfsbedürftig auf. Als kaufmännische Betriebsleiterin in einem Unternehmen mit rund hundert Mitarbeitern war sie daran gewöhnt, Dinge gründlich anzugehen, holte das Wesen erst mal ins schützende Haus und besorgte schnell für den offensichtlich verlassenen Jungigel ein kuscheliges, natürlich im Garten platziertes Häuschen. Als sie in der Dämmerung den Kleinen in sein neues Domizil umquartieren wollte, war dort ein ebenso stachliger Hausbesetzer eingezogen. Neue Jungtierfütterung, neue Inobhutnahme, neues Häuschen; und wieder: ein neuer Igel.

Tag für Tag wuchs die Reihe der Igel-Gartenhäuschen. Sieben Jungtiere fanden schließlich so ein Zuhause auf Zeit. Die Tierchen waren durch eifrige, sich auf winterliche Kälte vorbereitende Menschen heimatlos geworden: Ihr Igelheim unter einem Holzstapel hatte sich in Brennholz verwandelt.

Zu viel Ordnung in den Gärten sei für die unter Naturschutz stehenden Igel gar nicht gut, erklärt die in Laudenbach aufgewachsene Igelretterin. Die besten Gärten aus Igelsicht sind die, in denen im Sommer auch „Unkraut“ – Wildkräuter also – und viele Blüten, die Insekten locken, zu finden sind, und dazu ab dem Spätsommer Laub- und Reisig- oder Holzschnitthaufen. Sie bieten neben Sichtschutz, Wärme und Insekten samt Larven auch optimale Winterschlafbedingungen. Ein zu zeitiger Frühjahrsputz an Kultur nahen Hecken und Sträuchern ist Chris Kilimann ebenso ein Dorn im Auge wie die frühe Entsorgung von Schnittgut und Laubhaufen. Igel finden danach nicht mehr in den Winterschlaf und verenden elend.

Ihre leitende Position im Management hat die Igel-Liebhaberin inzwischen gegen den vorzeitigen Ruhestand eingetauscht. Ruhig ist der nicht: Pro Jungtier-Fütterungsrunde sind bei sieben Igelbabys anderthalb Stunden anzusetzen, und das acht Mal täglich. Fazit: Einen Igel in Pflege zu nehmen ist ein gewaltiger Aufwand, alles andere als ein preiswertes Hobby und außerdem überhaupt nur in begründeten Fällen erlaubt. Die Schäftersheimer Igelhüterin meldet jede Aufnahme eines Igelbabys an die Schutzorganisation „Pro Igel“ (www.pro-igel.de) und führt genauestens Buch über jede Futtergabe, jedes Medikament, jedes Gramm Gewichtszunahme.

Dringlich ist Hilfestellung, wenn kranke Tierchen aufgefunden werden. Es sei gar nicht so schwierig, die zu erkennen, berichtet Chris Kilimann: „Igel sind dämmerungs- und nachtaktiv; sind sie am Tag unterwegs, stimmt meist etwas nicht. Auch Laien können erkennen, wenn sich die eigentlich runden Knopfaugen zu kleinen Schlitzen verengt haben, die eigentlich hinten dickeren Tiere fast walzenförmig sind oder der normalerweise unsichtbare Hals durch eine Hungerfalte erkennbar wird.“ Weitere Alarmzeichen sind am Kot ablesbar: ist der grünlich, schleimig oder gar blutig, ist höchste Eile geboten.

Keine Milch

Doch längst nicht jeder Tierarzt ist Igelspezialist: Obwohl Igel mit zu den Wildtierarten gehören, die Tierärzten am häufigsten vorgestellt werden (Was soll man schon tun mit einem sichtlich kranken Igeljungtier?), bereitet das Studium die angehenden Veterinäre nur eher randständig auf diese kleinen Patienten vor. Die Ärzte warnen zwar vor gut gemeinten, für die hochgradig Laktoseintoleranten Igel aber lebensgefährlichen Milchgaben, doch die von Spot-On-Präparaten und Flohpuder ausgehende Lebensgefahr für Igel ist bedauerlicherweise nicht allen Behandlern bewusst. Auch beim Entwurmen ist Vorsicht geboten: Eine vorherige Kotuntersuchung ist zwingend.

Igel – die Mütter verfügen über sechs Zitzen – bringen ihre sechs bis elf Säuglinge von August bis Ende September zur Welt. Da komme leicht eins zu kurz, erläutert Chris Kilimann, die inzwischen eine echte Igelspezialistin geworden ist. Die Infoseite von „Pro Igel“ und Karin Oehl, die seit vier Jahrzehnten eine Igelstation in der Nähe von Köln betreibt, hätten ihr unglaublich viel beigebracht, auf für Igelbabys verträgliche Kitten- und Welpenmilchprodukte hingewiesen und in mancher Notsituation nützliche Tipps gegeben.

Aufgefundene Igel-Säuglinge – einen hat sie mit 33 Gramm Körpergewicht aufgenommen und durchgebracht – finden bei Chris Kilimann auf handwarmer Wärmflasche, Handtuch und genügend Platz, um auch von der Wärmeinsel herunter zu krabbeln, sachkundige Aufnahme. Ihr Ziel ist immer die möglichst fundortnahe Auswilderung über die Zwischenstation im Freigehege.

Die Grundregeln für Igel-Finder sind nicht allzu kompliziert: Finger weg von in der Dämmerung oder nachts entdeckten Igeln mit klaren Knopfaugen; sie gehören in die Natur. Tagsüber gefundene verletzte oder kranke Igel, die Mitte Oktober unter 350 Gramm wiegen oder Mitte November noch unter 500 Gramm auf die Waage bringen, brauchen allerdings ebenso Hilfe wie ein Igel, der bei Dauerfrost, Schnee und Eis unterwegs ist. Fliegeneier und Maden sollten schnell entfernt werden.

Was die Fütterung anbelangt, sind Milch und Milchprodukte ebenso verboten wie Obst oder Gemüse. Geben kann man ihnen erst etwas, wenn sich das Bäuchlein warm anfühlt, vorzugsweise Katzennassfutter ohne Getreide und Zucker, dafür aber mit hohem Fleischanteil, möglichst als Pate; auch ungewürztes Rührei, leicht angebratenes Rinderhack oder gekochte Hühnerflügel nehmen sie gern.

Dann können sie in einer Box mit lauer Wärmflasche und Handtuchnest erst einmal durchatmen – und der Mensch kann sich schlau machen, wo fachkundige Hilfe zu finden ist.

Mister Schlitzohr, Meiky, Blueberry und Little Foot dürften auf die First Class-Unterbringung bei Chris Kilimann schwören. Ihr Tipp für Igel-Finder: Im Internet nach „Igeline+Co.“ suchen und bei Bedarf über den Blog Kontakt mit der Igelspezialistin aufnehmen.

