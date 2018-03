Im letzten Jahr viel geleistet

Anzeige

Stuppach.Zur Jahreshauptversammlung der Trachtenkapelle Stuppach empfing Vorsitzender Roger Herrmann neben den Musikern auch Ortsvorsteherin Birgit Teufel. Die aktiven Mitglieder hätten wieder großen Einsatz gezeigt, vor allem bei eigenen Veranstaltungen wie dem Faschingstanz, dem Osterkonzert im Gemeindesaal und dem Waldfest an der Edelberghütte.

Das Musikjahr 2017 ließ Schriftführerin Maren Bauer noch einmal detailliert mit allen Terminen Revue passieren. Hierzu gehörten unter anderem ein toller Faschingstanz im Februar, das Osterkonzert in Stuppach und ein Promenadenkonzert in der Wandelhalle, der Almabtrieb in Lillstadt, Geburtstags- und Hochzeitsständchen sowie kirchliche Anlässe wie Palmsonntag, Christi Himmelfahrt und der Gottesdienst an Weihnachten.

Bei strahlendem Sonnenschein wurde im Juni das Waldfest an der Edelberghütte durchgeführt, das viele Besucher in den Heiligkreuzwald zog. Im weiteren Verlauf informierte Kassierer Herbert Hofmann ausführlich über Einnahmen und Ausgaben des Vereins, bevor Christian Arweiler und Josef Landwehr die Kassenführung bestätigten. Durch Antrag von Ortsvorsteherin Birgit Teufel erfolgte daraufhin die einstimmige Entlastung des Vorstands. Im Folgenden wurden die vier Musiker, die die meisten Probebesuche zu verzeichnen hatten, mit Weinpräsenten prämiert. Den ersten Platz belegte Michael Bauer, gefolgt von Herbert Hofmann und Maren Bauer auf Platz zwei und Melanie Bauer auf Rang drei.