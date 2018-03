Immer mehr Kinder wollen Schwimmunterricht

Anzeige

Mit der Bezirksjugend Tauber hat man einen Tagesausflug in einen Freizeitpark unternommen. Auch für 2018 sind schon mehrere Ausflüge für verschiedene Altersklassen organisiert.

Dienste auch an Seen

Wachdienste am Münstersee und Forchtenberger See sowie Einsätze als Kampfrichter gehörten ebenso zu den Aufgaben wie der wöchentliche Dienst als Riegenführer im Solymar.

Die Nikolausfeier und ein Plätzchenbacken bildeten den Abschluss des Vereinsjahres. Als Dank für ihr außerordentliches Engagement in der Jugendarbeit erhielt Marlen einen Blumenstrauß.

Der technische Leiter Hans-Peter Dehner berichtete über die mehr als 700 abgeleisteten Wachstunden im Freibad Wachbach, die von insgesamt 19 Wachgängern erbracht wurden.

Letztes Jahr seien 56 Seepferdchen abgelegt worden, 18 Deutsche Jugendschwimmabzeichen in Bronze, 21 in Silber und vier in Gold. Außerdem wurden fünf deutsche Rettungsschwimmabzeichen in Silber und vier Wiederholungen, einmal in Bronze, absolviert.

Training wird gut angenommen

Das Training im Freibad Wachbach sei sehr gut angenommen worden und zeige, dass der Bedarf durchaus vorhanden sei.Zum Training im Solymar kämen im Schnitt rund 80 Kinder.

Im und am Becken würden die Anfänger von Britta Handrup, Lea Wiesner, Evi Stang, Iris Englert und Hansi Dehner betreut. Die Schwimmer sind in der Obhut von Marlen und Markus Geißler, Jürgen Menzke, Sophia Volkert und werden dabei unterstützt von Verena Schiller, Sophia Brenner, Blazej Hügel und Mira Ulshöfer. Von den Riegenführern erfahre man gute Unterstützung und sehr gute Zusammenarbeit und wünschte sich auch weiterhin ein gutes Miteinander.

Schriftführerin Inge Barnikel fasste die Ereignisse des vergangenen Vereinsjahres zusammen. Sie zählte die Bezirkstagung in Freudenbach, das Freibadfest und Ehrungen durch den Stadtsportausschuss ebenso auf wie gemeinsame Arbeitseinsätze mit dem Förderverein Freibad Wachbach.

Schatzmeister Steffen Rieger berichtete über die Finanzlage des Vereins, der mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen worden sei.

Die Kassenprüfer Siglinde Schäfer und Wolfgang Stang bescheinigten eine exzellente Kassenführung und Wolfgang Stang empfahl die Entlastung, die auch einstimmig erfolgte.

Ortsvorsteher Hermann Dehner leitete die Wahl des Vorstands. Alle Vorstandsmitglieder und Stellvertreter wurden einstimmig in ihrem Amt bestätigt.

Vorsitzende bleibt Loni Bertsch, technischer Leiter Hans-Peter Dehner, Jugendleitung Daniel Scheidel und Marlen Geißler, Schatzmeister Steffen Rieger, Schriftführerin Inge Barnikel, Beisitzer Richard Grünewald und Dietmar Barnikel, Kassenprüfer Siglinde Schäfer und Wolfgang Stang.

Haushaltsplan zugestimmt

Nach Informationen zum Haushaltsplan für das Jahr 2018 wurde diesem Zahlenwerk von den Versammelten zugestimmt. Ortsvorsteher Dehner sprach die Anerkennung der Gemeinde aus. Die DLRG habe wesentlichen Anteil am Erhalt des Freibads Wachbach.

Heiko Lang überbrachte die Grüße des Bezirks, zeigte sich beeindruckt von der Wiederwahl en bloc und wies auf die Kindertage in Weikersheim im Oktober hin.

Nach weiteren Grußworten, etwa durch den Ehrenvorsitzenden Peter Mollner, schloss Loni Bertsch die Versammlung, nicht ohne einen Hinweis auf die bald anstehenden ersten Arbeitseinsätze rund um das Wachbacher Freibad und weitere Termine im Vereinsjahr. pm

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 16.03.2018