Immer „mit Wohlgefühl“

Bad Mergentheim.Eine hohe Kurgastehrung nahm Kurdirektorin Katrin Löbbecke kürzlich im Hotel Kippes vor. Anneliese Ludwig aus Leverkusen, geboren 1934, war zum 50. Mal in Bad Mergentheim.

Erster Besuch 1969

Im Jahr 1969 hielt sie sich im Rahmen einer Kurmaßnahme, aufgrund von Darmproblemen, das erste Mal im damaligen Kurhaus (heutiges Parkhotel), betreut durch Dr. Stützle, auf. Nachdem dieses Kurhaus abgerissen wurde, wechselte Anneliese Ludwig nach zwölf Jahren in die Klinik Sonnenhalde. Hier fühlte sie sich wohl, bis auch dieses Haus 1987 verkauft wurde.

So verbrachte sie, die sich 1969 in Bad Mergentheim verliebt hatte, ihre Aufenthalte im „Aquarell“ bei der Familie Thiel. Auch hier fühlte sie sich bis 2007 sehr wohl; dann wurde auch dieses Haus verkauft und Frau Ludwig zog in das Hotel Kippes von Familie Dezonsk.

Jung geblieben

Hier ist sie glücklich und fühlt sich geborgen und bezeichnet das Ehepaar mit einem „Wohlfühlgefühl“. Die rüstige, jung gebliebene 85-Jährige, der man das positive Denken sofort ansieht und spürt, hat in all den Jahren immer die Karlsquelle getrunken, war zum Tanzen unterwegs und genießt jetzt den Kurpark, schwärmt vom Gradierpavillon und geht am liebsten am Golfplatz spazieren, da dort immer Menschen sind und sie sich dann sicher fühlt. Im Hotel Kippes bezeichnet sie die Küche von Paul Dezonsk als kulinarischen Leckerbissen, liebt die modernisierten Zimmer und lobt, dass das Ehepaar Dezonsk eine besondere Eigenschaft hat: es hört zu; aus Sicht von Frau Ludwig eine Eigenschaft, die nicht mehr von vielen gelebt wird. kv

