Immer wieder Gewinnversprechen

Bad Mergentheim.Nahezu täglich gehen bei der Polizei Anzeigen ein, wonach überwiegend ältere Menschen von Betrügern angerufen werden. So auch am Montag und Dienstag in Bad Mergentheim. Ein stolzer Gewinn von 29 400 Euro wurde einer Frau am Telefon offeriert. Dieser Gewinn würde am Dienstag von drei Personen überbracht werden. Am Dienstagmorgen wurde die Frau erneut angerufen. Hierbei wurde ihr gesagt, dass sie bezüglich ihres Gewinns 900 Euro zu bezahlen habe, welche sie in Form von Steam-Karten zu erbringen hätte. Glücklicherweise erkannte die Geschädigte die Betrugsabsichten und zeigte den Vorfall bei der Polizei an. Es kam zu keinem Schaden. pol

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 15.06.2019