Impulsive und mitreißend furiose Interpretationen

Bad Mergentheim.Mit aufregend innovativen, mitreißend furiosen, impulsiven und temperamentgeladenen Interpretationen von Werken von Schubert und Ligeti begeisterte das „Vision String Quartet“ seine Zuhörer beim jüngsten Museumskonzert im ausverkauften Roten Saal des Deutschordensschlosses. Es sorgte damit für ein weiteres Highlight in der nun zu Ende gehenden Konzertsaison 2108.

Die außergewöhnlich gut besuchte Veranstaltung stand als die inzwischen 333. in der Geschichte dieser nun schon 46 Jahre währenden Konzertreihe ohnehin unter einem besonderen Stern. Außerdem sind es im kommenden Jahr genau 800 Jahre, dass der Deutsche Orden eine Niederlassung in Mergentheim gründete. Grund genug für den Veranstalter, sich dafür einen „Schirmherren“ auszusuchen in Person von Dr. Ralf von Schutzbar, einem direkten Nachfahren des Hoch- und Deutschmeisters Wolfgang von Schutzbar(1483-1566), dessen steinernes geharnischtes Denkmal noch heute auf dem Marktbrunnen zu besichtigen ist, während sich sein Nachfahr im Roten Saal durchaus quicklebendig und humorvoll vorstellte.

Zurück zur Musik: Das 2012 gegründete „Vision String Quartet“ hat sich seither in seiner kurzen, aber steilen Karriere nicht nur mit dem klassischen Repertoire, sondern auch mit Streichquartett-Arrangements aus anderen Musik-Genres und Eigenkompositionen international einen Namen gemacht und mehrere Erste Preise bei renommierten Wettbewerben abgeräumt.

Die Herren Jakob Encke und Daniel Stoll (Violine), Sander Stuart (Viola) und Leonard Disselhorst (Violoncello) spielen mit Ausnahme ihres Cellisten stehend und setzen damit ein optisches Ausrufezeichen hinter ihre betont lockere, betont unfeierliche und dabei ungeheuer energiegeladene, von Kraft und Intensität des Ausdrucks geradezu vibrierende Spiel- und Vortragsweise.

Mitunter konnte man wirklich den Eindruck gewinnen, dass da kein Kammermusikensemble, sondern eine vierköpfige Jazzcombo oder gar verkappte Rockband auf dem Podium steht – was ja durchaus im Grenzen auslotenden Sinne der Erfinder wäre. Zwei Standardwerke der Gattung von Schubert und ein weniger bekanntes von György Ligeti (1923-2006) standen an diesem Abend auf dem Programm: Von letzterem sein erstes Streichquartett mit dem Beinamen „Metamorphoses nocturnes“(„Nächtliche Verwandlungen“). Entstanden Anfang der 50-er Jahre des 20. Jahrhunderts in Ungarn, also noch zur Zeit der stalinistischen Repression, hat Ligeti, ein späterer Großmeister der musikalischen Moderne, dieses Werk – wohl ohne Hoffnung auf Aufführung noch zu seinen Lebzeiten – zunächst für die Schublade geschrieben, nach seiner Flucht 1956 wurde es zwei Jahre später in Wien doch noch uraufgeführt.

In seiner für seine Zeit modernen Klanglichkeit ist es noch von den Streichquartetten Bartoks beeinflusst, in der Formensprache noch von der Klassik.

Dem Wesen nach ist das Werk ein Experiment eines jungen, hochbegabten Komponisten, der seine vielfältigen Stilmittel in dieser Gattung einfach mal ausprobiert: Mit Wechsel von primitiver, archaischer Motorik und wilden Figurationen, verfremdeten Cluster- und Glissandoklängen, grotesken Parodien (unter anderem einem Walzer) und bizarren Klangscherzen, die in den ruhigen Abschnitten der zwölfteiligen Komposition einer abseitigen, lyrischen Schönheit gegenübergestellt werden.

Das „Vision String Quartet“, zeitweise wie entfesselt aufspielend, scheute dabei keine Extreme, schonte nicht die Bogenbespannung, blieb gleichwohl kontrolliert, und schuf für den willigen Zuhörer eine Folge von rasch wechselnden, sich nie wiederholenden Klangbildern, eine aufregend abenteuerlichen Reise in (damals) noch unbetretenes Gelände. Eingerahmt wurde Ligeti von zwei Schubert-Klassikern: Eingangs dem bekannten Quartettsatz c-moll, bei dem man sich erst einmal an den bewusst aufgerauten, manchmal fast ruppig wirkenden Ensembleklang gewöhnen musste, doch sogleich von der fiebrigen Erregtheit, explosiven Dynamik und eigentlich nicht mehr steigerbaren Präsenz des Vortrags gefesselt war.

Und das zweite Hauptwerk des Abends, d-moll D 810, auch unter dem Beinamen „Der Tode und das Mädchen“ (nach einem gleichnamigen, von Schubert vertonten Gedicht von Matthias Claudius) bekannt, zeigte eine ähnlich zupackende, dramatisch zugespitzte Herangehensweise.

Trotz des Titels handelt es sich bei Schuberts 1826 entstandenem viersätzigem Spätwerk (wie bei Beethovens „Mondscheinsonate“) nicht um Programmmusik. Dennoch war praktisch in jedem Takt der schnellen Ecksätze des Werkes und auch im wilden, besessenen Scherzo etwas von der quälenden Unruhe, Beklommenheit und Ausweglosigkeit spürbar, die seinem damals schon schwerkranken Schöpfer die Feder geführt haben mochte. Und auch die schön traurigen Liedvariationen des Andante mit ihrem gedämpften Pathos brachten keinen echten Lichtblick. Eine grandiose Interpretation, die im Roten Saal laut und anhaltend bejubelt wurde. Nach soviel Düsternis sorgten dann wenigstens die drei (!) Zugaben des Konzerts für ungetrübte Heiterkeit: Mit einem gezupften brasilianischen Samba, einem frenetischen Stück Minimal-Music und einer hinreißend swingenden Jazznummer à la Stephane Grappelli demonstrierte dieses Ausnahme-Ensemble seine brillanten Entertainer-Qualitäten.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 17.11.2018