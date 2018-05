In der digitalen Entwicklung sehr weit vorangeschritten

Anzeige

Bad Mergentheim.Eine Bad Mergentheimer Delegation von beruflichen Lehrkräften unter Leitung von Schulleiter Wilhelm Ehrenfried hatte die Möglichkeit, die Entwicklung der Berufsschulen in Estland – einem auf Digitalisierung spezialisierten Land – vor Ort zu erkunden.

Behörden in Estland vollbringen ihre Dienste wie An- und Ummeldungen, Förderbescheide und anderes online in Minutenschnelle. An Wahlen beteiligt sich der estnische Bürger im Internet. Einzel- und Großhandel laufen vorwiegend digitalisiert und bargeldlos ab. Die regionalen IT-Dienstleister, zum Beispiel in der Logistik, und Industriebetriebe mit hohem Digitalisierungsgrad, zum Beispiel im Holzbau, fordern die Ausbildung geeigneten Nachwuchses in der Berufsschule.

Die Digitalisierung im Gesundheitswesen, genannt E Health, ist eingeführt und soll weiterentwickelt werden. Wie entspricht die Berufsschule in der Hauptstadt Tallinn den Anforderungen im digitalisierten Umfeld? Sofort fällt auf, dass die Schüler im informationstechnischen Unterricht an vernetzten Computerarbeitsplätzen mit zwei Monitoren sitzen und im Weiteren eigenständig an Tischinseln mit ihren mobilen Endgeräten im Wlan arbeiten.