In der Internet-Steinzeit angekommen

Wieder einmal war in der Zeitung zu lesen, dass der Breitbandausbau im Main-Tauber-Kreis voran kommt und sogar 97,5 Prozent der Haushalte an das schnelle Netz angeschlossen sind. Eigentlich sollte mein Haushalt auch davon profitieren, denn mein Wohnort Edelfingen ist eigentlich eines der abgeschlossenen Ausbaugebiete. Dass dem nicht so ist, muss ich seit Anfang November 2018 täglich erleben.

Das war der Zeitpunkt, als ich von einem Telekom-Mitarbeiter aufgesucht und zum Abschluss eines Vertrages für einen schnelleren Internetanschluss überredet wurde. Nachdem mir versichert wurde, dass der vereinbarte 50 MB/s-Anschluss auch nicht teurer werde, als mein bisheriger Hybrid-Anschluss – das ist ein durch Mobilfunk (LTE) unterstützter Breitbandanschluss, der mir eine Internetgeschwindigkeit von knapp 15 MB/s bescherte und einigermaßen gebrauchsfähig war, stimmte ich zu.

Schon Mitte November wurde mir ein Umschalttermin mitgeteilt, der auch dann von einem Telekom-Techniker wahrgenommen wurde, allerdings mit dem Ergebnis, dass wegen eines technischen Problems in dem für meinen Anschluss zuständigem Verteilerkasten die Umschaltung auf einen VDSL-Anschluss nicht erfolgen kann.

Der Telekom-Techniker versprach sich darum zu bemühen, dass der Fehler im Verteilerkasten möglichst schnell behoben wird. Nachdem zwei Wochen nichts geschah, führte ich Gespräche über die Hotline des Kundenservices der Telekom.

Um es kurz zu machen, es waren viele Gespräche und E-Mails im Lauf der Wochen und Monate, in denen mir immer wieder neue Umschalttermine in Aussicht gestellt wurden, vier davon auch schriftlich über zugesandte E-Mails. Leider immer wieder mit dem Ergebnis, dass die angekündigte Umschaltung wieder nicht erfolgte.

Zum letzten Mal am 4. Februar 2019! Ärgerlich dabei war, dass nach dem ersten Umschalttermin meine Mobilfunk-Unterstützung abgestellt wurde und ich mich seitdem mit der internet-steinzeitlichen Geschwindigkeit von 0,38 MB/s im World Wide Web bewege. Das bedeutet beispielsweise einen sehr langsamen Aufbau von Internetseiten, Downloads von Programmen, die sehr lange dauern beziehungsweise überhaupt nicht möglich sind, an die Nutzung der Mediatheken der Fernsehprogramme ist nicht zu denken und der Versand von Fotos dauert eine unendliche Zeit. Alles im Zeitalter der Digitalisierung eigentlich Selbstverständlichkeiten. Was mich besonders dabei ärgert, dass es außer der berühmten 0800-Nummer und dem Telekom-Shop keine direkten Kontaktmöglichkeiten zu diesem Kommunikationsriesen gibt. Das macht irgendwie hilflos, auch wenn sich die angesprochenen Telekom-Mitarbeiter immer sehr freundlich und hilfsbereit zeigten.

Was mich aber fassungslos macht, ist die Tatsache, dass ein hochmodernes Unternehmen nicht in der Lage ist, in einer überschaubaren Zeit ein technisches Problem in einem Schaltkasten zu beheben, oder ist ein einzelner betroffener Kunde so viel Kundendienst nicht wert.

Aber bin ich wirklich der Einzige, der so von Telekom behandelt wird?

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 19.02.2019