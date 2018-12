In der Notaufnahme um sich geschlagen

Bad Mergentheim.Zwei Polizeistreifen wurden am Mittwochabend kurz nach Mitternacht in die Notaufnahme des Caritas-Krankenhauses gerufen. Dort randalierte ein 39-jähriger Patient und ließ sich nicht beruhigen. Der Mann war zuvor durch seine Lebensgefährtin eingeliefert worden, da er über Schmerzen klagte. Nachdem ihm in der Notaufnahme geholfen werden sollte, wurde der Mann zunächst zunehmend aggressiver, schlug wild um sich und schrie lautstark herum. Grund seines Zustands dürfte die starke Alkoholisierung gewesen sein. Letztlich konnte der Patient jedoch beruhigt werden und nach Abschluss der medizinischen Versorgung gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin das Krankenhaus wieder verlassen. Ein Einschreiten der Polizei war nicht mehr notwendig.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 13.12.2018