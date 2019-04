In die Herzen der Zuhörer gespielt

Das Frühlingskonzert der Stadtkapelle und des Jugendblasorchesters in der Wandelhalle lockte rund 200 Besucher an. Sie bekamen Feines dargeboten von engagierten und spielfreudigen Musikern.

Bad Mergentheim. Schon um 19 Uhr warteten die ersten Besucher am Samstag vor der Wandelhalle, und was auffiel, war die große Bandbreite der Musikfreunde. Auch wenn die „Generation 55 plus“ überwog, so kamen doch auch viele junge Leute. Blasmusik hat viele Fans, und sie ist ja auch vielfältig. Um es vorwegzunehmen: Sowohl die Stadtkapelle als auch das Jugendblasorchester präsentierten beim 59. Frühlingskonzert ein wirklich hörenswertes Programm – „symphonische Blasmusik“. Und dabei war allen Akteuren anzumerken, dass sie auch ein bisschen stolz waren, was sie in monatelangen Übungsstunden einstudiert hatten und nun einem interessierten und – auch dies sei vorweggenommen – begeisterten Publikum boten.

Für die Stadtkapelle begrüßte deren Vorstandsvorsitzender Andreas Mack die Konzertbesucher. Besonders freute er sich über die Anwesenheit von Oberbürgermeister Udo Glatthaar. Die Stadtkapelle sei ein musikalisches Aushängeschild, das bei kleinen und großen Anlässen gekonnt aufspiele. „Ich freue mich auf das Konzert, und ich freue mich, dass so viele Mergentheimer da sind und der Kapelle die Treue halten“, sagte Glatthaar.

Moderne Form der Präsentation

Die Uniformen der Stadtkapelle mögen, was Modernität angeht, täuschen, die Form der Präsentation hingegen war alles andere als altmodisch. Veronika Kavcic übernahm die Moderation, und sie verwies dabei nicht nur auf die jeweiligen Titel, sondern auch auf deren Hintergründe. Und gerade bei Partien aus Opern oder Musicals gibt es ja viel Wissenwertes zu berichten. Kavcic löste diese Aufgabe mit Bravour – ebenso wie später, beim Zwischenspiel des Jugendblasorchesters, Selina Kurtesi.

Durch die Wandelhalle schallten nuancen- und abwechslungsreiche, mit Bedacht ausgesuchte Stücke. Die Melodien fanden den Weg in die Ohren und Herzen der Besucher, was auch ein Verdienst des Dirigenten war – Stadtkapellmeister Hubert Holzner verstand es, alle Fähigkeiten seiner Musiker und damit der ganzen Kapelle (und später auch des Jugendblasorchesters) herauszukitzeln.

Nach der Pause, bei Johann de Meijs „Songs from the Catskills“, übergab er den Dirigentenstab an seinen Stellverteter Florian Wallny und reihte sich bei diesem Stück ins Schlagzeug-Register ein.

Es wurde schwungvoll in den Abend gestartet: Schon mit Franz von Suppés „Boccaccio-Marsch“ war klar, dass Blasmusik Spaß machen kann – den Musikern auf der Bühne und den Zuhörern im Saal. Es folgte die „Zampa-Ouvertüre“ von Louis Joseph Ferdinand Hérold nach einem Arrangement von Wil van der Beek. Das Stück handelt von einem treulosen Piraten (Zampa), der seine Verlobte sitzen lässt. Diese stirbt vor Gram, und ein Freund fertigt eine Marmorstatue an. Als Zampa eine andere Frau zur Heirat zwingt, ergreift die zum Leben erwachte Statue seine Hand und zieht ihn ins Meer. Das sei im Stück „unüberhörbar“, wie Kavcic erklärte – uns so war es dann auch.

Eine Landschaft in der Walachai beschrieb der tschechische Komponist Evzen Zámecnik 1988 mit „Lachische Sonne“ – ein musikalisches Landschaftsbild mit Sonnenaufgang, den die Stadtkapelle gekonnt intonierte und so „rüberbrachte“.

Leonard Bernstein ist weltbekannt, seine „West Side Story“ ebenso wie seine Operette „Candide“. Das Frühlingskonzert präsentierte daraus „Make Our Garden Grow“ – kurz und knackig, einfach schön anzuhören.

Vor der Pause gab es dann noch Jakob de Haans „Diogenes“ – ein, wie Kavcic darlegte, etwas „überdrehtes“ Stück über den gleichnamigen antiken griechischen Philosophen Diogenes von Sinope, der Alexander dem Großen den Rat gab, ihm aus der Sonne zu gehen. Wie man das musikalisch umsetzen kann, zeigte de Haan, und die Stadtkapelle brachte es gekonnt zu Gehör. Wie bei allen Stücken spendete das Publikum reichlich Applaus.

Drei Stücke präsentierte dann das Jugendblasorchester. Alle wurden von Selina Kurtisi ebenso humorvoll wie informativ angekündigt. Die Jugendlichen, dirigiert von Helmut Holzner, boten „feine Kost“, und das wurde vom Publikum goutiert. Michael Sweenys (Arrangement: Paul Levender) „Passages“ und „Video Heat“ wurden vom jungen Ensemble fetzig dargeboten; „You Can’t Stop The Beat“ von Marc Shaiman (Arrangement von Ted Ricketts) erwies sich als genau das: Unstoppable. Das Stück aus dem Musical „Haispray“ wurde wahrhaft mitreißend gespielt.

Ausflug in den Fusion-Jazz

Danach war wieder die Stadtkapelle am Zuge: Mit Johann de Meijs 2012 entstandenen „Songs from the Catskills“ ging es schwungvoll in die zweite Hälfte – Vize-Dirigent Florian Wallny hatte dieses Stück eigens für das Frühlingskonzert ausgesucht und mit der Kapelle einstudiert. Die besondere Mischung aus irisch-schottischer Volksmusik mit amerikanischem Einschlag machte Spaß beim Zuhören.

Danach präsentierte die Stadtkapelle bekanntere Melodien: Der Walzer „Wiener Praterleben“ von Siegfried Translateur ist klanglich vielen bekannt, zumal er prägend für das Berliner Sechstagerennen im Sportpalast wurde – die vier gleichen Töne des Walzers wurden dann auch vom Mergentheimer Publikum „gepfiffen“ – ganz klassisch, auf den Fingern. Das können heute nicht mehr viele, aber die wenigen im Saal taten es laut und gut.

Das Fusionsjazz-Stück „Birdland“ des Österreichers Josef „Joe“ Zawinul gilt als Big-Band-Standard, der Titel ist eine Hommage an den gleichnamigen Jazz-Club in Manhattan und den Spitznamen „Bird“ des Saxophonisten Charlie Parker. Auch dafür gab es reichlich Applaus. Zum Abschluss spielte die Stadtkapelle einen echten Blasmusik-Kracher – die „Berliner Luft“ von Paul Lincke nach einem Arrangement von Stefan Schwalgin. Auch hier ging das Publikum begeistert mit, viele Zuhörer klatschen im Rhythmus – höchstes Lob für die Stadtkapelle und ihren Dirigenten.

Klar, dass danach noch etwas kam: Für die zwei Zugaben wurde es eng auf der Bühne, denn Stadtkapelle und Jugendblasorchester präsentierten mit den „Soul Bossa Nova“ von Quincy Jones eine erfrischende musikalische Nachspeise. Damit nicht genug, wurde ein bekanntes Blasmusik-Sahnehäubchen nachgereicht: Wilhelm August Jureks „Deutschmeister-Regiments-Marsch op. 6“ ist nicht nur bei den Weiß-Blauen angesagt. Das Publikum dankte mit langem Applaus. Nachvollziehbar, denn „Blasmusik mal anders“ macht einfach Spaß.

