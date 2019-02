In Dresden fleißig geworben

Bad Mergentheim.Bereits das achte Jahr in Folge war die Kurverwaltung mit einem Messestand in Dresden vertreten. Für die „Reisemesse Dresden“ ziehen Veranstalter und Aussteller eine positive Bilanz. Nicht nur die Anzahl der Besucher, sondern auch das sehr interessierte Besucherklientel bestätigen das gelungene Konzept der Messe. Über 400 Aussteller präsentierten auf 20 000 Quadratmetern die Vielfalt des Reisens. 33 500 Besucher waren an den drei Messetagen gezählt worden, ein neuer Besucherrekord. Am Stand von Bad Mergentheim war, wie auch im letzten Jahr, die Nachfrage nach Infomaterial und Auskünften sehr hoch. Besonders die Bereiche Gesundheit, Kurzurlaube und Kulturangebote standen im Mittelpunkt des Interesses. kv

