In höchster Amateur-Leistungsklasse aktiv

Bad Mergentheim.Das große symphonische Blasorchester des Musikvereins Umpfertal Boxberg unter der Leitung von Volker Metzger gibt am morgigen Sonntag um 10.30 Uhr ein Promenadenkonzert in der Wandelhalle. Der Eintritt ist frei.

Die rund 50 Musiker bewegen sich schon seit vielen Jahren in der höchsten Leistungsklasse für Amateure. Das Repertoire reicht von anspruchsvoller zeitgenössischer symphonischer Blasmusik bis zu Filmmusik und Musicals. Auf dem Programm steht unter anderem die sinfonische Dichtung mit dem Titel „Hamburg – Das Tor zur Welt“, komponiert von Guido Rennert. Sein Werk beschäftigt sich mit der Geschichte Hamburgs vom Mittelalter bis zur Neuzeit mit Beatles-Klassikern sowie musikalischen Evergreens wie „Auf der Reeperbahn nachts um halb eins“ oder der „Junge von St. Pauli“. Die Besucher erwartet hochklassige symphonische Blasmusik in all ihren Facetten. Ebenfalls beeindruckend das Werk „Danzas Cubanas“ von Komponist Robert Sheldon welches perfekt die beliebten Rhythmen der kubanischen Musik in sich vereint. Bild: Musikverein Umpfertal