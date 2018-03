In Sachen Ausbildung ist man top

Anzeige

Es gab viel zu erzählen

Anschließend folgte der Bericht des Schriftführers Dominik Mühleck. Hier gab es nach einem ereignisreichen Jahr mit insgesamt sieben Einsätzen viel zu erzählen.

So gab es unter anderem einen Kabelbrand, ein Feld, das Feuer fing oder eine Küche, die in Flammen stand.

Neben den Einsätzen gab es auch wieder viele Übungsabende, bei denen technische Hilfe, Löschangriff, aber auch Themen wie Sonder- und Wegerechte behandelt wurden. Zum ersten Mal hatte man im vergangenen Jahr nun auch Übungen auf einen Donnerstagabend gelegt, was vor allem von den jungen Mitgliedern sehr gut angenommen wurde, so dass man daran festhalten möchte.

Auch eine öffentliche Schauübung, bei der die Frauen der Wehr zeigen konnten, was sie draufhaben, fand im letzten Jahr statt.

Neben Einsätzen und Übungen wurden auch einige Gemeinschaftsaktivitäten unternommen wie eine Familienwanderung mit anschließendem Grillen. Im Anschluss an den Bericht folgte das Grußwort des stellvertretenden Leiters der Feuerwehr Stadt, Karlheinz Barth. Er lobte den guten Ausbildungsstand der Wehr.

Beförderungen

Nun nahm Barth noch einige Beförderungen vor. Zu Feuerwehrmann bzw. -frau wurden Manuel Landwehr, Joshua Scheidel und Daniela Böhm befördert. Jonathan Scheidel und Dominik Mühleck bekamen die Urkunde zum Oberfeuerwehrmann und Simon Beyer und Phillip Mühleck dürfen sich ab nun Löschmeister nennen.

Danach folgten von Milena Mühleck und Sandra Burkert noch die Berichte der Jugendfeuerwehr und der Löschzwerge, die ebenfalls viel erlebt hatten. So stand im letzten Jahr ein 24-Stunden-Tag an, bei dem neben Einsätzen auch ein Bienenhotel gebaut wurde. Zudem war die viertägige Jugendfreizeit in Untermaxfeld bei Ingolstadt ein Highlight für die Kids.

Zum Schluss würdigte Abteilungskommandant Stefan Walter noch den langjährigen Einsatz von Anton Mühleck, Michael Mittnacht, Herbert Frey und Horst Letter in der aktiven Wehr und verabschiedete diese in die Altersabteilung.

Mit einem Ausblick auf das laufende Jahr mit Aktivitäten wie das geplante Leistungsabzeichen in Bronze zusammen mit Hachtel oder Terminen wie Kegeln und einer Weinprobe wurde die Versammlung geschlossen.

