In Stuppach blieb nur ein Straßenschild

Vor allem alte Beschreibungen und Karten geben heute noch Aufschluss über den Weinbau in Stuppach.

Stuppach. Bei der Frage, wer über den längst erloschenen Stuppacher Weinbau Auskunft geben könne, wurde auf Patriz Herrmann und dessen in Ordnern gesammeltes Ortsarchiv verwiesen. Mehr als die gute alte Oberamtsbeschreibung hatte diese Sammlung zwar auch nicht aufzuweisen.

Aber Herrmann, Jahrgang 1925 erinnerte sich an eine Aussage seines Vaters. Die bestbestockte Lage sei nicht der Kirchweinberg gewesen, von dem heute noch das Straßenschild kündet, sondern das nördlich anschließende Gewann Heinrot über der Bundesstraße 19.

Was hatte die Mergentheimer Oberamtsbeschreibung von 1880 gewusst? „In früheren Jahren wurde der Weinbau stark betrieben, seit fünfzig Jahren nimmt derselbe, der geringen Erträge wegen, stetig ab und ist jetzt unbedeutend; er liefert ein rotes, strenges Gewächs, das zum Haustrunk verwendet wird“. Die geringen Erträge lassen auf die im Tauberland vorherrschende altfränkische Kopferziehung, das strenge Rotgewächs auf einen kräftigen Anteil Grobschwarz im Rebsortiment schließen.

Historische Dokumente

Hinzu kam im örtlichen Regestenanhang historischer Dokumente der Hinweis, um 1455 hätten die Seldeneck den Stuppacher Wein- und Getreidezehnten an die Herren von Sützel verkauft, für 500 Goldgulden, also um einen erklecklichen Preis. Und schließlich fand sich in Johann Philipp Bronners grundlegendem Opus „Der Weinbau im Königreich Württemberg“, anno 1837 erschienen, die amtliche Statistik für 97 Morgen Stuppacher Rebgelände, der Morgen zu 31,5 Ar, also rund drei Hektar, wobei wie allemal offenbleibt, wie viel Morgen davon im Ertrag standen.

Lillstadt und Lustbronn gehörten damals schon zur Gemeinde Stuppach. Im Lillstadter Seitentälchen findet sich auf der 25 000er Karte eine südwestlich geneigte Lage namens Kiesweinberg. Bronner hatte für Lillstadt 79, für Lustbronn 21 württembergische Morgen Weinberge notiert, also knapp zweieinhalb und gut 0,6 Hektar. Ähnlich wie in Stuppach sah es laut Oberamtsbeschreibung Ende des 19. Jahrhunderts in Rengershausen aus: „...das Gewächs ist rau gegenüber dem der Nachbarorte; seit 50 Jahren geht derselbe“, also der Weinbau, „zurück.“

Bilddokumente über die örtliche Weinkultur wusste der kenntnisreiche Patriz Herrmann nicht zu nennen. Was blieb, ist das Stuppacher Straßenschild „Kirchweinberg“ und, als kultisches Element, der um 1860 am Heinrot aufgerichtete, 1974 vom Hirschenwirt Hofmann erneuerte Bildstock mit dem Walldürner Blutwunder. Für Rengershausen wäre ebenfalls ein Bildstock von 1868 mit dem Blutwunder an der alten Straße nach Assamstadt sowie das Rebdekor am Altar der spätbarocken Dorfkirche zu nennen. bfs

