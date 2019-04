In Wien hat der Deutsche Orden seinen Hauptsitz

Bad Mergentheim/Wien.Fünfhundert Kilometer von Bad Mergentheim entfernt, in Wien, befindet sich heute der Sitz des Hochmeisters des Deutschen Ordens.

Nachdem man die Ordensniederlassung durch ein riesiges, altehrwürdiges Holzportal betritt, ist der erste Weg zur kleinen Kirche im Stil barocker Nachgotik, benannt nach der Ordenspatronin, der Heiligen Elisabeth von Ungarn. Gleich nebenan liegt die Sala terrena, ein ehemaliger Gartensaal, in dem schon Wolfgang Amadeus Mozart musizierte. Er wohnte 1781 im ersten Stock dieses Hauses. Johannes Brahms hatte 1863 seine Wohnung im vierten Geschoss, wo heute komfortable Gästezimmer eingerichtet sind.

„Schönster Schreibtisch Wiens“

Dem Hochmeister Frank Bayard begegnete unser Berichterstatter zum Gespräch in dessen Audienzzimmer. Er hat als Generaloberer in seinem Alltag viel mit Verwaltung, Genehmigungen, Kenntnisnahmen und Planungen zu tun. Am „schönsten Schreibtisch Wiens“ arbeitet er, von Hause aus Diplom-Betriebswirt, oft schon vor dem täglichen Gottesdienst.

In Wien ist der Deutsche Orden sozial und karitativ sehr aktiv. Ende März diesen Jahres segnete der Hochmeister ein durch Spenden gekauftes Auto, das nun dem Wiener Hilfswerk übergeben wurde. Dadurch kann das mobile Palliativ-Team (Arzt und Pflegekraft) schwerkranke Menschen im häuslichen Umfeld besser unterstützen.

Kurz davor reiste der Hochmeister in die Südtiroler Brüderprovinz, um die Grundsteinlegung des Kur- und Pflegeheims St. Josef bei Meran feierlich zu begehen.

Fronleichnam ist jedes Jahr ein besonderes Fest, das nach der Prozession auch im Innenhof freudig begangen wird – unter anderem mit dem „Jägerbataillon 1 Hoch- und Deutschmeister“. Im Innenhof bereiteten die Milizsoldaten die Ankunft ihrer Kameraden vor, die nach einem „Marsch durch Wien“ beim Deutschen Orden in der Singerstraße ankamen und anschließend quasi zum „gemütlichen Teil“ übergingen.

Die Schatzkammer beherbergt als Museum Kunstwerke, liturgische Gegenstände und prächtiges Tafelgeschirr. Es kommt dabei auch vor, dass sich der Hochmeister zum Beispiel am Gründonnerstag einen besonders gestalteten Passionskelch ausleiht. Auch einen Bischofsstab hat er schon benutzt.

Frank Bayard – der 66. Hochmeister – führt auch das traditionelle Totengedenken im November in der Kapuzinerkirche fort. Nach dem Gottesdient gehen alle in die Kapuzinergruft, wo sechs Hochmeister liegen. Andererseits gibt es immer wieder schöne Feste zu feiern, wenn die Investituren von Familiaren anstehen.

In Wien, einer Stadt mit Kultur, Vielfalt, Buntheit und viel Grün, fühlt sich Abt Bayard sehr wohl. Er gehe gern spazieren und versuche, abends mindestens eine halbe Stunde um den Block zu gehen. Nach anderen Freizeitbeschäftigungen gefragt, erfährt man von seiner derzeitigen Lektüre. Es ist ein Buch von Andrea Schwarz „Windhauch, Feueratem: Eigentlich ist Pfingsten ganz anders“.

Am Ende des Gesprächs mit dem Hochmeister meinte dieser: „Man weiß sich sehr getragen von der Gemeinschaft. Ich bin für einige Zeit der oberste Repräsentant der Gemeinschaft. Es geht aber nicht ohne all die anderen. Deshalb empfinde ich Demut.“ Anlässlich des 800-Jahr-Jubiläums des Deutschen Ordens in Mergentheim kündigt er noch seinen Besuch im Taubertal an.

Die Wiener Ordensniederlassung, das Deutschordenshaus, beherbergt aber auch viele andere Persönlichkeiten: Zum Beispiel die „gute Seele“ Schwester Bernada, die schon um 5 Uhr morgens mit dem Zubereiten des Frühstücks beginnt, oder Frau Radica, die mit Herzblut seit 31 Jahren im Gästehaus wirkt, kocht, serviert und für jeden ein liebes Wort hat. Auch Frater Ingenuin kann man schnell ins Herz schließen. Seit 50 Jahren wirkt er hier als Mesner und Hausmeister. Spät abends kann man mit ihm im Innenhof plaudern, selbstgepressten Apfelsaft aus seiner Südtiroler Heimat trinken und den angestrahlten Stephansdom bewundern.

Das Haus des Deutschen Ordens ist für viele Besucher ein Ort der Geborgenheit, des Rückzugs und der Andacht im ringsum lebhaften, turbulenten und quicklebendigen Wien.

