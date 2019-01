In zweiter Runde knapp 3:4 verloren

Der VfB Bad Mergentheim I ist im Tischtennis-Bezirksligapokal ausgeschieden. Der VfB hat in Rossfeld knapp mit 3:4 verloren.

Bezirkspokal

TSV Rossfeld II – VfB Bad Mergentheim I 4:3. In der zweiten Runde im Bezirksligapokal musste der VfB Bad Mergentheim beim TSV Rossfeld antreten.

Das erste Einzel bestritt Pattschull erfolgreich. Uhl dagegen verlor sein Spiel in fünf Sätzen. Ebenfalls fünf Sätze brauchte Schrickel um seinen Gegner zu bezwingen. Das sonst so erfolgreiche Doppel Pattschull/Schrickel musste dieses Mal Federn lassen und verlor ganz knapp im fünften Satz mit 11:9 (Zwischenstand 2:2). Im nächsten Einzel kam Uhl nicht über den vierten Satz hinaus und verlor in 3:1 Sätzen. Pattschull konnte noch zum 3:3 ausgleichen. Im letzten Einzel der Partie musste Schrickel seinem Gegner den Vortritt lassen, und somit ist Rossfeld im Pokal eine Runde weiter.

Herren Kreisliga A Gruppe 2

TSV Schrozberg – VfB Bad Mergentheim II 6:9. Im ersten Spiel der Rückrunde der Saison 2018/19 mussten die Mergentheimer gleich beim Tabellen Zweiten Schrozberg antreten. Nach den Eingangsdoppeln stand es schon 2:1 für Bad Mergentheim. Kraft/Scott-Backes du Almostafa/Mlotek gewannen, Mayer/Englert gaben ihr Spiel ab.

Im vorderen Paarkreuz verloren Mayer und Kraft jeweils knapp in fünf Sätzen. Den Ausgleich zum 3:3 stellte Englert her. Scott-Backes, Mlotek und Almostafa brachten die Mergentheimer mit 6:3 in Führung. Dann schlug wieder das starke vordere Paarkreuz der Schrozberger zu und brachte die Heimmannschaft wieder auf 5:6 heran. Scott-Backes musste sich in fünf Sätzen geschlagen geben, so kam es zum Ausgleich. Nun kam ein starker Auftritt der Badestädter, nacheinander gewannen Englert, Almostafa und Mlotek ihre Spiele und errangen dadurch den 9:6-Sieg. Bad Mergentheim II steht nun punktgleich mit Schrozberg auf dem dritten Tabellenplatz.

Die nächsten Spiele: Samstag um um 18 Uhr Heimspiel gegen SV Morsbach in der Turnhalle Stadtgarten. VfB/Bö

