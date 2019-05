Informationen über Windkraft

BAD MERGENTHEIM.Die Stadt Bad Mergentheim veranstaltet am Montag, 3. Juni, eine öffentliche Bürgerinformation zum Stand der Ausweisung von Windkraft-Konzentrationszonen.

Der Gemeinsame Ausschuss der „Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft“ hat in seiner Sitzung im November 2018 den Grundsatzbeschluss gefasst, die „Potenzialfläche 2“ als mögliche Konzentrationszone im weiteren Planungsprozess nach erfolgter Einzelfallprüfung aller relevanten Belange in den Flächennutzungsplanentwurf aufzunehmen. Von dieser möglichen Konzentrationszone sind die Gemarkungen der Stadtteile Althausen und Dainbach berührt. In beiden Stadtteilen wurde im Rahmen von Einwohnerversammlungen im Februar 2018 über den Verfahrens- und Sachstand informiert.

Nun liegen die artenschutzrechtlichen Berichte zu den Potenzialflächen im Umfeld von Apfelbach sowie Althausen vor. Als nächster Verfahrensschritt soll der Entwurfsbeschluss gefasst werden. Im Rahmen der Informationsveranstaltung wird der aktuelle Verfahrens- und Sachstand erläutert.

Außerdem gibt es einen Überblick über die nächsten Schritte. Zudem können Fragen an die Verwaltung gestellt werden. Die Veranstaltung beginnt um 17.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Neunkirchen. Alle Einwohner der Stadt Bad Mergentheim können daran teilnehmen. stv

