Informationsabend

Bad Mergentheim/Assamstadt.Die Mädchen- und Jungenrealschule St. Bernhard stellt ihr pädagogisches Konzept Eltern der jetzigen Viertklässler im Rahmen eines Informationsabends vor. Die Veranstaltungen finden am Montag, 17. Dezember, im Gemeindezentrum Assamstadt und am Donnerstag, 10. Januar, in Bad Mergentheim in der Realschule St. Bernhard, Holzapfelgasse 15, statt. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Eltern erhalten Einblick in die Leistungsbeurteilung in den Klassen fünf bis sieben, die Motivation für eine geschlechtergerechte Bildung, das Förderkonzept mit Trainingsinsel, Lernzeit, Hausaufgabenbetreuung und Freiarbeit sowie die Grundbausteine einer christlich motivierten Bildung mit Morgenkreis und Besinnungstagen.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 16.11.2018