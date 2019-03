Inge Basel ärgert sich über das Landratsamt

Bad Mergentheim.Sehr verärgert ist SPD-Stadträtin Inge Basel über das Landratsamt. Denn: Nach Jahren der Diskussion über die alte Markelsheimer Tauberbrücke wurde nun vor kurzem deren Abriss und Neubau gestartet. Ein Millionenprojekt. Doch eingeladen zum offiziellen Start der Bauarbeiten wurde nur ein „kleiner Kreis“.

Am vergangenen Donnerstagabend machte sich Inge Basel im Gemeinderat so richtig Luft und sprach von einer „Unverschämtheit“. Und meinte weiter: „Das ist nicht in Ordnung.“ Kein Vertreter der SPD-Fraktion sei „zum Spatenstich“ willkommen gewesen.

Oberbürgermeister Udo Glatthaar sagte, dass er den Unmut verstehen könne, aber das Landratsamt hier das Vorgehen in der Hand habe, weil es sich um eine Kreisstraße handele. Auch er sei nur recht kurzfristig über den Termin vor Ort informiert worden. Später schob Glatthaar nach, dass man das Thema aber nicht „zu hoch hängen sollte“ und die Baumaßnahme ja erst am Beginn stehe, es also noch weitere Gründe geben werde, dort zusammen zu kommen. Stadt- und Kreisrat Rainer Moritz (Grüne) fand die kleine Runde zum Start der Bauarbeiten „nicht so schlimm“. Andere Stadträte signalisierten dagegen mehr Verständnis für Inge Basels Aufregung.

Ortsvorsteherin Claudia Kemmer warf schließlich ein, dass das Landratsamt „nur den Landrat und den Oberbürgermeister“ dabei haben wollte und „mehr nicht“. „Was soll das?“, fragte Inge Basel kritisch – „und das bei einem so wichtigen Projekt“. Weiter war dann noch zu erfahren, dass zumindest eine kleine Anzahl an Ortschaftsräten und Markelsheimer Stadträten von dem Vor-Ort-Termin kurzfristig Wind bekam und sich entsprechend auf die Baustelle begab.

Auf Anfrage teilte die Pressestelle des Landratsamts gestern zum Sachverhalt Folgendes mit: „Das Landratsamt entscheidet bei großen Baumaßnahmen, ob entweder zu einem großen offiziellen Spatenstich die Vertreter der Stadt/Kommune und des Kreistages eingeladen werden, oder ob eine feierliche Einweihung mit den genannten Vertretern nach Fertigstellung der Baumaßnahme erfolgt. Im Falle des Baubeginns an der Markelsheimer Brücke hat man sich für einen kurzfristig anberaumten Pressetermin im kleinen Kreis entschieden. Ein maßgeblicher Grund war die aktuelle Wetterlage, nach der die Baufirma zeitnah mit den Arbeiten beginnen konnte, um das Projekt zügig nach vorne zu bringen und um den knappen Bauzeitenplan einhalten zu können.“

Die alte Tauberbrücke stammt übrigens aus dem Jahr 1952/53. Das Investitionsvolumen für den Abriss und den Neubau, also für die gesamte Baumaßnahme, beträgt 3,1 Millionen Euro. 1,3 Millionen Euro übernimmt das Land. Die Stadt Bad Mergentheim trägt eine Beteiligung von 135 000 Euro bei. Die verbleibenden Baukosten werden vom Landkreis übernommen, da es sich bei dem Brückenbauwerk um einen Bestandteil der Kreisstraße 2888 handelt. Die Sperrung des Brückenabschnitts und die eingerichtete Behelfsumfahrung gelten voraussichtlich bis zum 30. November dieses Jahres.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 23.03.2019