Inge Freifrau von Dalwigk gibt Vereinsvorsitz ab

Bad Mergentheim.Der Sängerkranz-Harmonie Bad Mergentheim steht unter neuer Leitung: Mit dem Rückzug von Inge Freifrau von Dalwigk geht eine Ära zu Ende. Ihr Amt hat Ina Tergau übernommen.

Zur 161. Hauptversammlung kam der Verein in seinem Probenlokal im ehemaligen Dominikanerkloster zusammen. Vorsitzende Freifrau von Dalwigk attestierte den zahlreichen Mitgliedern unermüdlichen Einsatz.

Schriftführer Karl-Heinz Schuh berichtete über die recht vielfältigen Aktivitäten im abgelaufenen Vereinsjahr. Eckpunkte seines Resümees waren der vom Ehrenvorsitzenden Walter Leiser organisierte Maiausflug ins Vorbachtal, ein Grillabend im Schüpfer Loch, die Teilnahme an Liederabenden in Niklashausen und Külsheim sowie das Adventssingen in der Reha-Klinik ob der Tauber.

Den musikalischen Höhepunkt war auch in diesem Jahr die Adventsmatinee im Großen Kursaal. Tatkräftig unterstützt wurde das traditionsreiche Konzert vom Liederkranz Kupprichhausen und der Flötenformation „Pusteclub“ aus Würzburg und Bad Mergentheim. Als nächster Punkt stand der Bericht von Schatzmeisterin Annemarie Scheckenbach auf der Tagesordnung. Im Anschluss daran bescheinigte Kassenprüfer Günther Ulshöfer – auch im Namen der erkrankten Hedi Fischer – eine tadellose Führung der Finanzen.

Chorleiter Claudiu Berberich zog in seinem Jahresbericht eine ausgesprochen positive Bilanz über die absolvierten Auftritte. In besonderem Maße lobte er die klangliche Ausgewogenheit des vergleichsweise kleinen Ensembles.

Auch in diesem Jahr gab es Auszeichnungen für langjährige Mitglieder. Freifrau von Dalwigk und der Vorsitzende des Chorverbandes Hohenloher Gau, Gerhard Hauf, ehrten Roswitha Adonyi, Hildegard Hirsch und Helga Hügel für 25-jährige, Iris Hanke und Anne Willhelm für 30-jährige und Walter Leiser für 50-jährige aktive Mitgliedschaft. Gerhard Hauf beleuchtete in seinem Grußwort den aktuellen Wandel des Chorwesens und stellte die Bedeutung des Singens als Kulturleistung heraus. Zentrales Thema der Hauptversammlung war die Neuwahl des Vorstandes. Schweren Herzens hatte sich Inge Freifrau von Dalwigk entschieden, nach zehn Amtsjahren aus gesundheitlichen Gründen nicht erneut zu kandidieren, ebenso verzichtete Michael Wahl auf eine weitere Kandidatur als zweiter Vorsitzender.

Mit dem Rückzug von Freifrau von Dalwigk geht für den Sängerkranz-Harmonie eine lange Ära zu Ende, bereits in in der Zeit als zweite Vorsitzende war sie maßgeblich an der Leitung des Vereins beteiligt.

In ihre Fußstapfen wird nun Ina Tergau treten, ihr zur Seite wurde Heinz-Dieter Lange als zweiter Vorsitzender gewählt. Nach längerer Zeit gelang es, das Amt des Pressewarts mit Thomas Abé neu zu besetzen. Einstimmig in ihrem Amt bestätigt wurden: Karl-Heinz Schuh (Schriftführer), Annemarie Scheckenbach (Schatzmeisterin), Elsbeth Weber (Notenwartin) sowie Hedi Fischer und Günther Ulshöfer (Kassenprüfer). Auch bei den Beisitzern war Kontinuität angesagt: Elsbeth Weber, Sigrun Schopf (Sopran), Roswitha Adonyi, Elisabeth Kaulbersch (Alt), Otto Weiß, Karl Steffen (Tenor), Benno Stöckle und Rainer Götzelmann (Bass) wurden einstimmig wiedergewählt. Karl Steffen dankte Freifrau von Dalwigk im Namen der Mitglieder Inge für ihre aufopfernde Arbeit und überreichte ihr mit einem Blumenstrauß die Ehrenmitgliedschaft. Nach einem kleinen Imbiss endete diese doch recht bedeutende Hauptversammlung mit fröhlichem Beisammensein. ta

