Innehalten im Wandel der Zeit

Bad Mergentheim.Die Schüler des Deutschorden-Gymnasiums (DOG) haben vor kurzem wieder zu einer abwechslungsreichen Abschlussfeier in die Aula des DOG geladen. Das Vororchester des Jugend-Sinfonieorchesters unter der Leitung von Axel Bähr begleitete mit bekannten Melodien schwungvoll den ersten Teil des Abends.

Nach einem kurzweiligen Jahresrückblick durch Schulleiter Christian Schlegl standen einige Verabschiedungen an. Kerstin Rademacher war für die Fächer Englisch und Geschichte seit Mai als Schwangerschaftsvertretung am DOG tätig. Sie kam selbst aus dem Mutterschutz und wird an ihre alte Stelle ans Martin-Schleyer-Gymnasium in Lauda zurückkehren. Ebenfalls als Vertretung unterrichtete Mathias Kreppein seit April das Fach evangelische Religion am DOG. Er vertrat Sarah Betzitza, die bis zu ihrem Mutterschutz im Januar evangelische Religion am DOG unterrichtete. Auch eine Referendarin verabschiedete Schlegl dieses Jahr. Carmen Diemer unterrichtete im vergangenen Schuljahr selbstständig am DOG und hat die Prüfung für das zweite Staatsexamen in den Fächern Englisch und Spanisch erfolgreich bestanden. Sie wird im September ihre erste Stelle am Wirtschaftsgymnasium Bad Mergentheim antreten.

Nach langjährigem Dienst wurden dieses Jahr wieder zwei Kollegen in den Ruhestand versetzt. Harald Niden wurde schon Ende des letzten Schuljahrs in ein Sabbatjahr verabschiedet. Er unterrichtete die Fächer Englisch und Französisch und kam 1984 ans DOG, wo er sich besonders um den Schüleraustausch mit Partnerstädten verdient machte. Verabschiedet wurde auch Brigitte Heppelmann. Sie unterrichtete 22 Jahre lang die Fächer Chemie und Biologie auch auf Englisch am DOG. Mit großem Einsatz betreute sie die Fachschaft Chemie und brachte diese mit neuen Fachräume und Ausstattung auf einen modernen Stand. Außerdem war ihre Chemie-AG sehr beliebt.