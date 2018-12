Innehalten im Weihnachtstrubel

Die Adventskonzerte des Sängerkranzes Harmonie Bad Mergentheim sind seit vielen Jahren ein fester Bestandteil in der vorweihnachtlichen Zeit.

Bad Mergentheim. Auch in diesem Jahr lockte der älteste Chor der Stadt, dem ungemütlichen Wetter zum Trotz, zahlreiche Besucher in den festlich geschmückten Kursaal.

Die musikalischen Gäste waren die Chorvereinigung „Liederkranz“ Kupprichhausen sowie die Flötenformation „Pusteclub“ aus Würzburg und Bad Mergentheim unter der Leitung von Tina Zass.

Abwechslungsreich

Bei der Auswahl des Repertoires gelang dem Dirigenten beider Chöre, Claudiu Berberich, eine gewohnt abwechslungsreiche Mischung aus Musikstücken unterschiedlicher Herkunftsländer und Epochen. Den Beginn machten die Gastgeber mit „Tochter Zion, freue dich“ von Georg Friedrich Händel, bevor die Vorsitzende Inge Freifrau von Dalwigk die einleitenden Worte sprach.

Daraufhin folgten die Lieder „Es ist für uns eine Zeit angekommen“ – ein Traditional aus der Schweiz – sowie „Die Nacht“ von Franz Wilhelm Abt. „Pusteclub“ überraschte bei seiner Interpretation von Händels „Feuerwerksmusik“ mit einer sehr ausgewogenen Besetzung aller Stimmlagen, welche den Eindruck eines komplett besetzten kleinen Orchesters vermittelte. Die Chorvereinigung Kupprichhausen begann ihre Darbietung mit „Dona pacem, Domine“, einem Antiphon aus dem neunten Jahrhundert, gefolgt von – kontrastreicher könnte es kaum sein – Leonard Cohens „Hallelujah“ und dem schlesischen Chorwerk „Transeamus“.

Mit „Weihnachtsstern“, entlehnt aus Anton Dvořáks Symphonie „Aus der Neuen Welt“, und der italienischen Weise „Bethlehem im Stall“ setzte der Sängerkranz das Programm fort. Beendet wurde der Darbietungsblock mit „Am plecat sa colindam“, einer Remineszenz an die rumänische Heimat des Dirigenten. Die Chorvereinigung „Liederkranz“ Kupprichhausen überzeugte anschließend mit einer intensiven Interpretation von Dimitri Bortnjanskis „Jubilate“, dem Traditional „Maria durch ein’ Dornwald ging“, sowie „Wenn ich ein Glöcklein“ wär“, der bekanntesten Komposition von Franz Xaver Engelhart mit ihren markanten Solo-Parts. Einen bemerkenswerten Ausflug in die zeitgenössische Musik unternahm der „Pusteclub“ mit „Christmas in New York“ des Amerikaners Allan Rosenheck.

Das Stück beschreibt, oder besser karikiert, den allgemeinen Weihnachtstrubel („Christmas Shopping“), welcher letztlich von einem müden Weihnachtsmann („The Tired Santa Claus“) beendet wird. Der Komponist bedient sich dabei der typischen Mittel der Filmmusik.

Der Sängerkranz Harmonie dagegen setzte mit dem Klassiker „Süßer die Glocken nie klingen“ ganz auf das traditionelle Weihnachtslied, gefolgt von „Vater Unser“, einem Werk der früh verstorbenen Komponistin Hanne Haller.

Das gemeinsame Lied der beiden Chöre „Hevenu shalom alechem“, welches den Wunsch nach Frieden ausdrückt, beendete den offiziellen Teil des Konzerts, welches zwischen den Darbietungsblöcken mit ironisch-nachdenklichen Textbeiträgen garniert war.

Als Zugaben gab es, gemeinsam mit dem Publikum, „O du fröhliche“ und schließlich noch „Alle Jahre wieder“. tabé

