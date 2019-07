Inner Wheel Club mit neuer Leitung

main-tauber-kreis.Im Inner Wheel Club Tauberfranken hat am 1. Juli satzungsgemäß ein neuer Vorstand seine Arbeit aufgenommen. Er steht 43 Damen aus dem Landkreis vor. Die „Inner Wheelerinnen“ sind Teil einer großen, weltweiten Organisation, die sich vor allem zur Aufgabe gemacht hat, neben der Freundschaft untereinander soziale Projekte und Hilfsbedürftige zu unterstützen. In diesem Jahr hat der Club eine Doppelspitze. Als Präsidentinnen fungieren Dr. Beate Kötter-Wenz und Margarethe Weihmann, beide aus Tauberbischofsheim. Im Vorstand arbeiten Dr. Gerhild Bau, Beatrix Camerer, Gaby Jäger, Barbara Krebs, Edith Prokopp, Astrid Romen, Erika Stigler, Anne Stremlau, Lieselotte Weisbrod, Christa Wipfler und Gabriele Wöppel mit. Die Amtsübergabe fand in der Orangerie des Klosters Bronnbach statt. Unser Bild zeigt den Vorstand des Inner Wheel Clubs Tauberfranken 2019/20. Bild: Inner Wheel Club

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 02.07.2019