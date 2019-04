Bad Mergentheim.„Ostern - Auferstehung im eigenen Leben?“, so lautet das Thema am Samstag, 6. April, in der Reihe „Treffpunkt Gott“. Beginn ist ab 9.30 Uhr mit einem Stehkaffee in den Räumen der Realschule St. Bernhard, ehe es dann um 10 Uhr mit einer Einführung ins Thema losgeht. Inhaltlich steht das Thema „Auferstehung“ im Mittelpunkt.

Kurz vor der Karwoche und Ostern, möchte man über das wichtigste Fest des christlichen Glaubens ins Gespräch kommen. In den verschiedenen, ganz unterschiedlichen Workshops, lässt sich das Thema individuell vertiefen. Beim gemeinsam gestalteten Mitbringbuffet, kann man sich über die Erfahrungen der Workshops austauschen. Ein Gottesdienst schließt den Tag gegen 14 Uhr ab. „Treffpunkt Gott“ soll eine Möglichkeit sein, auf neue Weise über Gott und Fragen des Glaubens miteinander ins Gespräch zu kommen. pm

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 04.04.2019