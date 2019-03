Insgesamt 720 000 Euro in 2018 eingenommen

Jede Menge Geschwindigkeitsübertretungen und einige Rotlichtverstöße ahndete die Stadt Bad Mergentheim im vergangenen Jahr. Über 720 000 Euro wurden kassiert.

Bad Mergentheim. Die Kurstadt verfügt auf ihrer Gemarkung über elf stationäre Blitzer, die jedoch nicht immer alle gleichzeitig „scharf“ gestellt (Rotationsprinzip) und mit einer Kamera ausgestattet sind, sowie über mobile Geschwindigkeitsmessanlagen. 2018 wurden für Geschwindigkeits- und Rotlichtverstöße insgesamt 720 149,50 Euro eingenommen.

Dabei handelt es sich laut Pressesprecher Carsten Müller „um die reine Summe an eingenommenen Bußgeldern. Die Kosten, die der Stadt für diese Sicherheitsmaßnahmen entstehen, sind hier nicht abgezogen. So haben wir beispielsweise Aufwendungen für Personal, Porto, Gerätschaften, technische Wartung und anderes mehr.“

Die häufigsten Geschwindigkeitsverstöße wurden an folgenden stationären Anlagen festgestellt: 1. Edelfingen, ortsauswärts Richtung Kernstadt. 2. B 19, 70er-Zone, Richtung Stuppach. 3. B 19, 70er-Zone, Richtung Bad Mergentheim.

Mobile Geschwindigkeitsmessungen fänden laut Müller außerorts vor allem nach entsprechender Aufforderung durch die Polizei statt. Diese melde der Stadt die Abschnitte, in denen besonders viele Unfälle aufgrund erhöhter Geschwindigkeit passieren.

Beispiele dafür seien die B 290 im Bereich Kaiserstraße (Richtung Herbsthausen) oder die Kurve zwischen Edelfingen und der Kernstadt. „Innerorts messen wir immer wieder auch in verschiedenen Bereichen, die von der Bürgerschaft zur verstärkten Kontrolle angeregt werden. Hier gibt es jedoch keine klaren Unfallschwerpunkte, die in Zusammenhang mit überhöhter Geschwindigkeit stehen“, so Müller.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 30.03.2019