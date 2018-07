Intensive zweijährige Zeit hat sich für alle rentiert

Anzeige

Bad Mergentheim.Zum Schuljahresende haben an der Fachschule für Sozialpädagogik 46 Frauen und Männer ihre Ausbildung zum Erzieher erfolgreich abgeschlossen. Bereits vor 2500 Jahren mahnte Heraklit, dass es bei der Bildung nicht darauf ankomme Fässer zu füllen, sondern Fackeln zu entzünden. In diesem Sinne können sich nun die angehenden Fachkräfte bewähren und den künftigen Herausforderungen im einjährigen Berufspraktikum stellen. Denn als Vertraute und Vorbilder wirken Erzieher neben den Eltern maßgeblich an den individuellen Lern- und Entwicklungsschritten der Kinder mit.

Durch Praktika ergänzt

Die Erzieherausbildung an der Beruflichen Schule für Ernährung, Erziehung, Pflege ist eine dreijährige schulische Ausbildung, das heißt die Theorie wird im Berufskolleg und in der Fachschule für Sozialpädagogik vermittelt und durch Praktika ergänzt. Abgeschlossen ist die Ausbildung erst nach dem sich anschließenden einjährigen Berufspraktikum.

Grundlagen vermittelt

In der theoretischen Ausbildung werden sämtliche Grundlagen vermittelt, die für diesen Beruf relevant sind. Der Inhalt reicht von sozialpädagogischen Grundlagen, rechtlichen Sachverhalten, über Religionspädagogik bis hin zu allgemeinbildenden Fächern wie Deutsch oder Englisch. Mit vielen Projekten sowie vernetzten Unterrichtsinhalten werden berufliche, gesellschaftliche und individuelle Anforderungen verknüpft.