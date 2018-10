Interessierte aus ganz Deutschland

Althausen/Schrozberg.Rund 350 Insulinpumpenträger aus ganz Deutschland trafen sich auf Einladung von Dr. med. Bernhard Teupe vom Diabetes-Dorf Althausen vor kurzem in der Schrozberger Stadthalle zur Uraufführung des „AdviceDevice“. Dieses bedingt selbstlernende Expertensystem für Typ-1-Diabetiker mit Insulin-Pumpentherapien und ihren Behandlern erkennt komplexe Stoffwechselmuster und auch deren Anbahnung.

Je nach Verwendungsart kann es laut Pressemitteilung dadurch die Therapie bedarfsweise sogar kontinuierlich und vollständig mit konkreten Empfehlungen gestalten. Es benutzt dazu mathematisch-naturwissenschaftliches Wissen, umfangreiche Datenbanken und 135 diabetologische Regelwerke. Es ist ein konkretes Beispiel dafür, wie „Digitalisierung“ und „künstliche Intelligenz“ in der Medizin den Betroffenen individuell weiterhelfen kann. Weltweit existiert kein annähernd vergleichbares Programm, heißt es in der Pressemitteilung.

Dr. Teupe vom Diabetes-Dorf Althausen hat in Zusammenarbeit mit der Firma Sinovo (Frankfurt) dieses Programm über mehr als 25 Jahre entwickelt. Mit seiner 388. Version ist „Advice-Device“ fertig spezifiziert und programmiert. Es wurde theoretisch, in klinischen Studien und praktisch an knapp 400 Typ-1-Diabetikern getestet. Auch die vielen anderen, sehr arbeitsaufwendigen Zertifizierungsarbeiten sind durchlaufen. Noch in diesem Jahr sollen alle „Unterlagen“ zur gesetzlich erforderlichen Zulassung als Medizinprodukt der Klasse 2b beim TÜV eingereicht werden.

Zwischenzeitlich hat sich auch das Diabetes-Dorf Althausen auf die geänderten Anforderungen räumlich, baulich, personell, inhaltlich und finanziell angepasst. Es übernimmt die nötigen eintägigen Eingangsschulungen und die medizinische Hotline. pm

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 19.10.2018