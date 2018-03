Internationale Lieder und Chansons

Anzeige

Bad Mergentheim.„Hakuna Matata“ lautete der Titel einer musikalischen Weltreise, bei der das Bad Mergentheimer Chorensemble „Karíbu“ im gut besuchten Kursaal eine bunte musikalische Mischung mit Pop, Chansons und internationalen Liedern aus verschiedensten Ländern, Kontinenten und Kulturen präsentierte.

„Karíbu“ unter der Leitung von Axel Bähr, Musiklehrer am Bad Mergentheimer Deutschorden-Gymnasium, zählt seit rund 24 Jahren als eine feste Chormusikgröße im Main-Tauber-Kreis.

„Hakuna Matata“ ist ein Spruch aus der afrikanischen Sprache Swahili, der wörtlich übersetzt „Es gibt keine Schwierigkeiten“ oder umgangssprachlich „alles in bester Ordnung“ bedeutet. Dazu passend erfolgte als Auftakttitel der Konzertmatinee „Okaana ka meme“, ein Traditional aus einer Bantusprache, die vor allem in Namibia sehr verbreitet ist. Nächste Etappen der weltweiten Musikreise führten nach Schottland („Sabhal lain ‘ic Uisdean“), Frankreich („Aux Champs-Élysées“) und Südamerika („Un poquito Samba“). Weitere Stationen waren unter anderem Pharrell Williams „Happy“, „A Tribute To Queen“, „Dancing Queen“ der Kultgruppe Abba und „Music“ von John Miles, produziert von Poplegende Alan Parsons sowie seit Jahrzehnten immer wieder traditionelle Hymne der Livekonzertserie „Night of the Proms“ in bundesweiten Konzerthallen wie etwa in München, Stuttgart und Dortmund. Zudem kamen bei Elton Johns „The Lion King“ Freunde dieses Filmmusicals auf ihre Kosten. Einen ganz spezifischen musikalischen Überraschungsmoment lieferte ein „Pop Quodlibet“ in freier Anlehnung an Georg Friedrich Händel.