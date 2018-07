Internationale Top-Akteure verpflichtet

Anzeige

Bildung und Kultur seien ein Schwerpunkt neben dem Kur- und Gesundheitsangebot, „und zur Kultur gehört selbstverständlich auch der Circus“, betonte Glatthaar. Der Weihnachtscircus „ist ein interessantes, neues Angebot“. Und: „Diese Veranstaltung strahlt in den ganzen Kreis aus, ja weit darüber hinaus.“ Er nannte dabei die Städte Stuttgart, Heilbronn, Sinsheim und Mosbach, aber auch den angrenzenden bayerischen Raum bis nach Rothenburg, Ansbach und Nürnberg sowie den Raum Frankfurt. Der OB sah mit Stolz auf diese Attraktion, „die es in dieser Art noch nie in Bad Mergentheim gegeben hat“. Es sei schließlich „eine Weltklasse-Veranstaltung mit international bekannten Top-Akteuren“. Glatthaar dankte dem Veranstalter Rudi Bauer, der „ein Top-Event mit internationalem Flair in die Kurstadt bringt“.

Ein Circus sei auch ein positiv besetztes „Kindheits-Erlebnis“, das man gerne wieder in Erinnerung rufe. Und wenn vor Ort oder in erreichbarer Distanz ein Top-Circus Station macht, dann locke das viele in die Kurstadt – gerade in der touristisch schwächeren Winterzeit, wie Verkehrsdirektor Kersten Hahn betonte. Seit Jahren geben es in der Zeit von Dezember bis Februar einen Aufschwung bei den Gästezahlen. Der Weihnachtscircus mache deutlich, „dass wir eine Vier-Jahreszeiten-Destination sind.

Dass dabei ein „artgerechter Umgang mit den Pferden, Löwen und Tigern ein vom Veranstalter sorgsam beachteter Programmpunkt ist – es gibt keine Tierschau, und die Raubtiere sind keine Wildfänge – „ist uns als Stadtverwaltung wichtig“, betonte Glatthaar. Zwar sei ein Circus ohne Tiere denkbar, aber mit Tieren einfach schöner und komplett.

Veranstalter Rudi Bauer verwies auf das „hochqualitative Angebot“ mit international erfahrenen Artisten, Clowns und Dompteuren. „Es war mir als ehemaliger Bad Mergentheimer ein Anliegen, hier ein besonders Angebot zu präsentieren.“ Da seine Eltern in der deutschen Botschaft in Moskau arbeiteten, beherrscht er die russische Sprache, was den Kontakt zu den Artisten aus Russland und der Ukraine vereinfachte. In der ehemaligen Sowjetunion und ihren Nachfolgestaaten hatte der Circus großes Gewicht; die Ausbildung der Artisten und Clowns war dem Staat wichtig und hatte höchstes Niveau. „Es ist gelungen, herausragende Stars der Manege zu verpflichten“, betonte Bauer mit Blick auf das Programm. Und das sei für alle Besucher, besonders aber für Familien mit Kindern ein „Top-Act“. Mit dem Oberbürgermeister war er sich einig, dass man „keine Konkurrenz“ zum Heilbronner Weihnachtscircus sein wolle. Nicht alle wollen weite Wege fahren, zumal die Kurstadt aus dem Landkreis ja schnell und selbst Richtung Heidelberg-Sinsheim oder dem Raum Frankfurt ja ebenfalls zügig zu erreichen sei. Für die Bewohner der Region Bad Mergentheim sei die Stadt ja ohnehin als Mittelzentrum von Bedeutung. „Wir wollen ein Zentrum für den Kreis und die Region sein“, sagte Glatthaar mit Blick auf die „überregionale Ausstrahlung“, der man sich verpflichtet fühle. Mit dem ersten Main-Tauber Weihnachtscircus „kommt eine ganz neue Welt ins Taubertal; man muss nicht mehr in Großstädte oder Ballungszentren fahren, um das zu erleben.“

Das moderne Zelt bietet 990 Sitzplätze. „Auf alle Fälle ein Spitzenprogramm“, sagt Bauer. Und das werde, da ist er sich sicher, die Besucher „berühren.“ Der Veranstalter hat vom 22. Dezember bis 6. Januar zwei Familientage (23. Dezember und 3. Januar) mit reduzierten Eintrittspreisen vorgesehen – für die 16 Uhr-Vorstellungen sind die Tickets schon für zehn Euro zu bekommen, nur für die Logenplätze werden 15 Euro verlangt. Für die übrigen Vorstellungen kosten die Eintrittskarten zwischen 14 und 32 Euro. Die Tickets sind ab dem 1. August bei den bekannten Verkaufsstellen im Vorverkauf zu haben, ebenso im Internet unter www.mt-weihnachtscircus.de. Als besondere Überraschung präsentierte Bauer auf dem Marktplatz eine artistische Kostprobe mit Alexandra Rizaeva aus der Ukraine – sie wird auch beim Weihnachtscircus auftreten. Die 100 Luftballons, die im Anschluss von OB Glatthaar und Bauer fliegen gelassen wurden, trugen alle eine Eintrittskarte. „Sie werden etwa zwei bis drei Stunden fliegen und im Main-Tauber-Kreis landen“, sagte Bauer. Die Finder können sich schon heute auf eine interessante Vorstellung freuen.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 19.07.2018