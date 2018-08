Interne Ausbildung als Grundlage für Jugendarbeit

Anzeige

Markelsheim.Einen rundum gelungenen Abschluss der diesjährigen Verbandsrunde gab es bei den Siegerehrungen am „Tag der Tennisjugend“ auf der Tennisanlage in Markelsheim. Insgesamt traten bei der Verbandsrunde acht Jugendteams zu 20 Heim- und 19 Auswärtsspielen an. 57 Spieler kamen dabei zum Einsatz. Die Teilnehmer der VR-Talentiade wurden von Bettina Schmidt (Volksbank Main-Tauber) für ihre Leistungen ausgezeichnet.

19 Mädchen und Jungen der Maxi-Gruppe vom Kindergarten St. Theresa, waren in dem Projekt „Bewegungsförderung durch Tennisgrundausbildung“ dabei. Jugendsportwart Ingo Schulz erläuterte den zahlreichen Eltern das Konzept mit der Bewegungsförderung durch die Tennisgrundausbildung. Im zweiten Teil wurde auf vier Low-T-Ball-Feldern ein Rollballtennisturnier ausgetragen. Rollballtennis ist die Vorstufe zum Kleinfeld, die seit dem Dreikönigscup im Januar zum Trainingskonzept in Markelsheim gehört. Ein zweiter Höhepunkt am Jugendtag war das „Wiesentennisturnier“, das dem Beachtennis nachempfunden ist. Ziel ist es, viele Bälle als Volley zu spielen, um zu vermeiden, dass der Ball auf der unebenen Wiese verspringt und so für den Spieler nicht mehr zu kontrollieren ist. Auf zwei Feldern wurde in den Altersklassen U10 und U 12 um den Turniersieg gekämpft.

Abteilungsleiter Lars Schmidt übergab Jugendspielerin Nadine Safenreiter, stellvertretend für insgesamt fünf Jugendspielerinnen, die Urkunde und Auszeichnung zum „Vereins-Schul-Tennis-Assistent“. Die vereinsinterne Ausbildung in Markelsheim ist die Grundvoraussetzung für die dortige Jugendarbeit.