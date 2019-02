Italienischer Barock und Wiener Klassik

Bad Mergentheim.Das nächste kleine Hauskonzert findet am Donnerstag, 21. Februar, um 19.30 Uhr im kleinen Kursaal im Kurhaus statt. Volker Burkhart, Violine und Christoph Weinhart, Klavier, werden die Zuhörer verwöhnen mit einem Violinrezital mit Sonaten des italienischen Barock und der Wiener und deutschen Klassik bis zur Romantik.

Auf dem Programm stehen zunächst die prachtvolle Sonata für Violine und Klavier h-Moll des italienischen Geigers und Komponisten Francesco Maria Veracini (1690-1768). 1711 komponierte er ein Violinkonzert, das beim Krönungsfest zu Ehren Kaiser Karls des IV. aufgeführt wurde. Veracini galt zeitlebens als „capo pazzo“, also als Wirrkopf und als exzentrisch und hochmütig. Bei einem Streit in der Residenz des Kronprinzen Friedrich August geriet er so in Wut, dass er aus dem Fenster des zweiten Stockes sprang und sich dabei einen Hüft- und Beinbruch zuzog. Veracini spielte auf zwei deutschen Geigen des Geigenbauers Jakob Stainer, die er liebevoll „Peter und Paul“ nannte. Sein musikgeschichtliches Vermächtnis lebt vor allem in den virtuosen Sonaten des op. 2 bis heute weiter.

Als zweites Werk des Abends erklingt die Sonate in B-Dur op.19 Nr. 1 des 1763 geborenen Komponisten Johann Andreas Amon. Amon erhielt seine Ausbildung bei Sacchini in Paris, weshalb seine Musik auch diesen Stempel französischen Stils aufweist. Galant, spritzig und virtuos kommen diese Sonaten daher. Wolfgang Amadeus Mozart ist weithin bekannt, sodass hier nicht explizit auf sein Leben eingegangen werden muss. Übersehen wird oft die Tatsache, dass Mozart ein Deutscher und kein Österreicher war: Sein Geburtsort Salzburg gehörte 1756 noch zu Bayern – also zu Deutschland – und kam erst Anfang des 19. Jahrhunderts zu Österreich. Da war Mozart schon lange tot. Die Violinsonate in A-Dur KV 305 entstand auf einer der Reisen Mozarts nach Paris und zwar 1778 in Mannheim. Sie ist der Kurfürstin von der Pfalz gewidmet.

Die Sonate ist zweisätzig angelegt, wobei der zweite Satz in Form von Variationen sowohl den langsamen als auch einen schnellen Satz beinhalten. Die Sonate Nr. 2 op. posth. 137 in a-Moll von Franz Schubert beschließt den Abend. Ihre Länge sprengt den Rahmen einer Sonatine, denn Schubert hatte sie als Sonate konzipiert. Vor allem ihr letzter Satz beschwört mit teils leeren Quinten eine solch seelenvolle Stimmung, dass der Zuhörer wie in einen Sog hineinzogen wird. Der Eintritt ist für Gäste-/Kurkartenbesitzer frei.

