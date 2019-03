Ja zum zweiten Beachvolleyballfeld

Bad Mergentheim.Die neue Turn- und Sporthalle am Deutschorden-Gymnasium geht ihrer Fertigstellung entgegen. Ende April soll es laut Stadtverwaltung endlich soweit sein.

50 000 Euro an Mehrkosten gegenüber dem bisherigen Planansatz von 3,63 Millionen Euro bewilligte der Gemeinderat am Donnerstag mehrheitlich. Diskussionen gab es über die Anlage eines zweiten Beachvolleyball-Feldes neben der Halle. Auch hier werden 50 000 Euro benötigt. Die Grünen-Fraktion wandte ein, dass dieses nicht nötig sei. Hubert Schmieg meinte, dass es nur wenige Monate im Jahr intensiv genutzt werde und im Freibad hier bessere Möglichkeiten, passend zur warmen Jahreszeit, gegeben seien. Artur Schmidt (FDP) verteidigte dagegen das zweite Feld als dringend nötig, weil ein großes Interesse am Beachvolleyball-Spielen vorhanden sei, wie er von Schülern und Studenten wisse.

Am Ende sagten 19 Ratsmitglieder Ja zum zweiten Spielfeld, elf (aus den Reihen von Grünen und Freien Wählern) waren dagegen. sabix

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 23.03.2019