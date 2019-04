Jäger setzen musikalischen Höhepunkt

Bad Mergentheim.Ganz im Zeichen des 800-Jahr-Jubiläums Deutscher Orden in Bad Mergentheim stehen in diesem Jahr die St. Georgstage der Historischen Deutschorden-Companie. Höhepunkt der Georgstage ist die Hubertusmesse mit Totenehrung am Sonntag, 28. April, um 9.30 Uhr im Kurpark. Gestaltet wird die Messe von Zelebrant Pater Günther Appold und den Parforcehornbläsern der Kreisjägervereinigung Mergentheim. Die Garden und Wehren werden in ihren historischen Uniformen der Messe beiwohnen. Der katholische Hauptgottesdienst um 10.30 Uhr im Münster entfällt deshalb. Bild: Andreas Teusch/kjv

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 26.04.2019