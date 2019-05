Jahreskonzert der Jugendmusikschule

Bad Mergentheim.Die Städtische Jugendmusikschule veranstaltet am Sonntag, 26. Mai, um 15.30 Uhr ihr Jahreskonzert in die Wandelhalle im Kurpark. Die Lehrkräfte aus den Fachbereichen Bläser, Streicher und Klavier bereiten ein abwechslungsreiches Programm mit solistischen Werke und Kammermusiken vor. Der musikalische Bogen spannt sich vom Barock über Klassik bis zur Filmmusik. Es präsentieren sich sowohl junge Musikschüler, die bisher in den Klassenvorspielen ihre ersten Konzerterfahrungen sammelten und zum ersten Mal auf einer großen Bühne stehen, als auch erfahrene und erfolgreiche Teilnehmer des Wettbewerbes „Jugend musiziert“. Für Kur- und Gästekarteninhaber ist der Eintritt sowohl für den Kurpark als auch für das Jahreskonzert in der Wandelhalle frei. stv/Bild: Stadtverwaltung

