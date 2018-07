Jahresmotto lautet „Blick über den Tellerrand“

Anzeige

Zur Überraschung aller läutete dann der neu gegründete Lions-Chor vielstimmig und schwungvoll mit dem bekannte Song ‚Don’t worry, be happy’ unter stimmungsvollem Mitklatschen und großem Applaus der Anwesenden das neue Lionsjahr ein. Dr. Volker Dotzel, der neue Präsident, bedankte sich im Namen des Lions-Clubs zunächst bei seinem Vorgänger für dessen unermüdlichen Einsatz und gab dann laut Pressemitteilung seiner Freude Ausdruck, dass er Prof. Dr. Hubert Böhrer als Sekretär gewinnen konnte.

Er stellte sein, mit viel Spannung erwartetes Jahresprogramm unter dem Motto: ‚Blick über den Tellerrand’ den Lions-Freunden vor. Die Vortragsthemen spannten einen weiten Bogen von „Medizinische Selbstversuche“ über „Die Zukunft des Bargeldes“, „Frauen im Kampfeinsatz bei der US Air Force“, „Ist Entwicklungshilfe in Afrika sinnvoll?“, „Leben und Arbeiten als Deutscher in der Schweiz“, „Gemeinsames Training von Spitzensportlern und Lernbehinderten“, „Sicherheitskultur in der Luftfahrt“ bis „Man ist, was man isst“. Die anschließenden anerkennenden und lobenden Reaktionen lassen eine hohe Akzeptanz der Themen und eine große Teilnahme an den Vortragsabenden erahnen.

Dr. Dotzel betonte abschließend, dass er in seinem Lionsjahr besonders ambulante Pflegedienste, Altenpflege und Behindertenbetreuung unterstützen möchte.

Der festliche Clubabend klang mit dem passenden Song des Lionschores „The lion sleeps tonight“ harmonisch aus. fa

